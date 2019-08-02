大人得更嚴重！醫授水痘「正確接種時機」...補打第二劑推這時



▲一年有被確診的水痘個案大約有一萬例上下。（圖／台北市衛生局提供）

文／楊為傑

水痘其實從未絕跡。

根據台灣近年來的數據，一年有被確診的水痘個案大約有一萬例上下。其實蠻多的。而且大部分是 15 歲以下的青少年與兒童。

我個人遇過幾種：



1.一歲以下的孩子，剛好家人帶狀皰疹發作，被傳染水痘。



2.幼兒園、小學的孩子，群聚感染。

這種接種過第一劑水痘疫苗後的水痘，普遍來說症狀輕微，不容易診斷。而這種病例數量是最多的。然後會很容易一批一批的群聚感染。

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可能是大家普遍還不知道水痘疫苗可以在4-6歲之間再接種第二劑（需自費）。這是台灣預防接種諮詢委員會在2017年三月份正式的建議，該圖是過去三年台灣校園水痘平均罹病率，供大家參考。

3. 境外移入。

孩子的水痘普遍不會太嚴重，治療一陣子都會好。偶爾會遇到水痘併發肺炎、腦炎的個案，但其實大人得水痘更慘，我都會建議沒有發過水痘的成人，最好打一下水痘疫苗。成人得水痘，幾乎都嚴重到要住院，成人水痘發病起來比孩子嚴重很多。這個大家千萬、千萬注意。不要得這種疫苗可以預防的疾病。太沒意思了。

疾管署水痘疫苗接種建議：

1. 12個月至12歲兒童 ：出生滿12個月接種第1劑公費疫苗，可於滿4到6歲自費接種第2劑。

2. 13歲(含)以上自費接種 ：未曾接種疫苗且未得過水痘者，應接種兩劑，兩劑間隔四至八週。

如果家中有孩子被確診是水痘，務必確認所有家人的水痘病史或疫苗狀態。如果有得過的就不用擔心，會終身免疫，但沒有得過的，請火速接種疫苗。接觸後接種，都還是有幫助。

也有家長問：如果接觸者是1-4歲之間的孩子，已經打過水痘疫苗，但還沒有到4歲，能不能直接補打第二劑？只要間隔超過三個月，其實可以補打第二劑，我也建議家長打過。哥哥中了水痘，妹妹兩歲多，直接補打第二劑提高抗體濃度，降低感染機會。

本文經授權轉自：白袍旅人-兒科楊為傑醫師