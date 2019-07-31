2境外移入麻疹在台發病　可傳染期曾搭機、到信義誠品美食街

▲麻疹個案活動史。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（31）日公布2例境外移入麻疹個案，分別是北部20多歲本國籍男性以及20多歲外國籍男性，分別感染自菲律賓與越南，相關接觸者共136人，需監測至8月中下旬。調查他們可傳染期間曾經有搭機、去餐飲店的活動史，外國籍個案更曾在台北誠品信義店的美食街用餐，提醒同時段同地點出沒的民眾多注意；而近期東南亞、歐洲地區都有麻疹疫情傳出，暑期出國民眾也要多留心。

疾管署副署長莊人祥表示，本國籍男性個案今年3月下旬至7月下旬於菲律賓進修，返國後於7月24日自覺身體不適，25日出疹，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。

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個案曾經搭乘宿霧太平洋航空5J310班機從菲律賓返回台北桃園，目前框列相關接觸者79人，當中35人屬於同班機鄰近人士以及機組員，且有26名外籍人士，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家，其餘接觸者將分別監測至8月16日。

至於外籍男性，本身長期居住越南，7月23日來台洽公，25日出現發燒情形，28日曾就醫，29日出疹就醫後通報檢驗確診，目前住院隔離治療中。調查他相關接觸者共57人，需健康監測至8月20日。

另由於兩名個案可傳染期間曾有公共場所活動史(如附表)，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位安排戴口罩就醫。

今年截至目前國內累計110例麻疹確定病例，67例為國內感染，43例為境外移入病例，感染國家以越南14例、泰國12例及菲律賓7例為多。國際間包含泰國、菲律賓、越南疫情等國麻疹疫情持續，歐洲方面以烏克蘭最為嚴峻，法國、北馬其頓共和國、土耳其及義大利等國病例數超過千例。

疾管署再次呼籲，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費MMR疫苗之醫療院所自費接種1劑疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。