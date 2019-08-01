熱狗1條＝罹癌率增18%！愛吃加工食品恐「5大危險上身」...最後一點嚇死人



▲熱狗、培根和香腸等加工肉類，都跟大腸癌風險增加有關。（圖／免費圖庫pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

美食令人幸福，但品嚐前最好先思考一下，吃太多加工食物是否對健康造成影響，小至變胖、大恐危及性命。外國媒體《Livestrong》分享，經常吃加工食物，身體會出現這5大問題，千萬別為了一時的享受，毀掉了健康。

常吃加工食品造成5大健康問題：

1.變胖

雖然研究尚未確定吃加工食品和肥胖間的直接關係，但研究顯示，食用加工產品恐增加肥胖、代謝症候群、高血壓、壞膽固醇等風險。

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2.癌症

熱狗、培根和香腸等加工肉類，都跟大腸癌風險增加有關。研究指出，每天食用50克加工過的肉，使大腸癌的風險增加18%，而50克的肉大約是4條培根或1條熱狗。《英國醫學雜誌》（BMJ）研究發現，常食用加工食品更容易得到癌症和乳腺癌，不過由於受試者所吃的食物為自我報告，還需多加研究。

3.中風

加工食品通常鈉含量較高，若食用加工品，建議攝取新鮮水果和蔬菜平衡營養，因為蔬菜、水果的鉀含量很高。加工食品的鈉會增加血壓，而鉀能減少它。當血壓升高，通過動脈的血受到限制，流向大腦的血液被阻斷，就會導致中風。高膽固醇也可能導致血液凝塊，阻止血液流向大腦。此外，加工食品的反式脂肪也很高，其中部分氫化油恐導致高膽固醇、心臟病和中風。



▲研究發現，常攝取加工食品與心臟病風險增加有關。（圖／長庚醫院提供）

4.心臟病

攝取大量的鈉，也可能影響心臟，含反式脂肪的加工食品亦會增加其風險。《英國醫學期刊》研究發現，常攝取加工食品與心臟病風險增加有關，但作者表示，需要更多研究來理解其中關聯。

5.早死

《JAMA Internal Medicine》調查法國44,000多位中年人長達7年，發現在這段期間內，常吃加工食品與死亡風險增加有關。另外，《英國醫學期刊》（BMJ）研究指出，每天食用超過4份加工食品，與死亡風險增加62%有關。研究人員更進一步了解，每增加一批加工食品，死亡機會就增加18%。

如果想避開以上風險，先清空冰箱裡的加工肉品、零食和蛋糕，選擇蔬菜、水果、瘦肉、魚、堅果和全穀物等全食物。以雞肉和地瓜代替洋芋片和布朗尼蛋糕，並多吃一些新鮮水果。