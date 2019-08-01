急診室遭毆、愛滋血濺身！外科醫怒吼「缺德的人談什麼醫德？」

▲患者乙狀結腸疑似憩室炎破裂合併膿瘍，需要緊急進行手術。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／劉家成醫師

半夜值班開了一台刀，是腹痛將近10天的病人，本身有糖尿病、高血壓及心臟衰竭。因為高燒腹痛來到急診，急診電腦斷層做完之後我跟他解釋開刀的必要性。（臨床上是腹膜炎，生命徵象不穩定。電腦斷層看到疑似腸穿孔。）

開刀之前我就問他：「還有沒有什麼其他疾病？」

他回答我：「沒有了。」

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開進去，慘不忍睹。

我盡快安排開刀，開進去發現滿肚子大便水，腹腔發炎的狀況蠻嚴重的。術中發現乙狀結腸疑似憩室炎破裂合併膿瘍，所以我就把乙狀結腸切除並做了人工肛門（Hartamann's procedure）。因為腹腔很髒，我前前後後洗了快兩萬毫升的水，我也不知道哪根筋不對，這次竟然有穿防水隔離衣，所以手術衣沒有被用濕。（平常我是不太穿防水手術衣的）

手術還算順利，病人被送到外科加護病房已經是凌晨三點多了，我也就回家洗澡睡覺，洗完澡上床睡覺已經是四點多了。隔天早上來查房，加護病房的護理師告訴我，病人好像有在外院吃免疫藥物，我聽了一頭霧水，會客時我就趕緊問家屬這到底是怎麼回事。

不問還好，一問就中大獎。

家屬告訴我，病人之前因為高燒不斷，都找不到原因，所以就到醫學中心去看感染科。後來好像有開「免疫藥物」給病人服用，但是所有家屬都不知道是在吃什麼，病人也很神秘都不講。我心裡大驚！我看了一下藥物，查了藥典發現，原來是HIV的抗病毒藥物！！

對，沒錯，病人有愛滋病他隱瞞不說。

這讓我回想起手術的情況，術前麻醉科打中央靜脈導管，動脈導管，還有插氣管內管。我跟外科助手則是浴血奮戰，全身濕噠噠（雖然我有穿防水隔離衣，但是其他人沒有）。總共有兩個班別（小夜及大夜班）的護理人員及外科助手參與了這場手術。術後在加護病房，護理師要做護理及傷口換藥。

▲患者隱匿自己的愛滋病情，讓醫護人員浴血奮戰暴露在高風險環境。（圖／取自免費圖庫pixabay）

隱瞞病情根本就是缺德的行為！

全部都因為你的隱瞞病情，導致所有的醫護人員暴露在未知的風險之下！還好術中沒有針扎的情況發生，不然後果不堪設想！這讓我想起多年前一個麻醉科醫師路過幫忙急救，卻被病人血液噴到臉，事後才知道這個病人是愛滋病患。醫德醫德，當這個社會都在用這兩個字壓我們醫護人員的時候，請問你病人或家屬有沒有基本的道德？

因為不滿救護車人員運送過程讓媽媽淋到雨，所以就圍毆EMT人員。

急診就診，只因為傷口痛就找人來打醫師。

因為急診護理師態度差，就找人來圍毆護理師。

因為發燒在急診等太久，只因為要趕飛機，就寫臉書罵醫師沒同理心。

門診等太久，老是擅自開門說「我只是要開藥」，試圖想插隊。

太多缺德的事情，天天都在上演，沒有人會反省自己，卻只會指著醫護人員說：「沒有醫德，沒有同理心。」

缺德的人沒有權利談什麼醫德，你，沒有那個資格。

本文授權自劉家成醫師《缺德的人談什麼醫德？》