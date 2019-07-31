▲冠脂妥偽藥事件爆發後藥局提供換藥。（圖／資料照／台北市衛生局提供）

記者嚴云岑／台北報導

降壓藥冠脂妥2017年爆發偽藥事件，為避免高單價、健保用量大的藥品被不肖廠商冒用，食藥署今（31）日公告修正「應追溯或追蹤系統之藥品類別」，在50個高風險品項中，刪除原有的38品項另新增38項，更首度納入含麻黃素製劑，新制將於10月上路，未依規定通報銷量者，可重罰200萬元。

食藥署是在冠脂妥偽藥事件爆發後，依照《藥事法》第六條之一建立「應追溯或追蹤系統之藥品類別」，此次修正是依照最新健保申報資料，以高使用量、高單價之風險評估篩選原則，排除癌症用藥、管制藥品、罕病用藥及注射劑，重新選定高關注類別50品項。

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食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，新選定的50品項中，仍以降血壓藥佔比最高，用量最大的為「冠脂妥」2017年至2018年間，總使用量達8198萬顆；單價最高的，則為B肝口服抗病毒藥物「貝樂克膜衣錠0.5毫克」，最新健保價一顆要價130元。

▲防堵偽藥！食藥署洗牌「應追蹤藥品」，增列38項首納入麻黃素。（圖／示意圖／達志影像）

另為避免感冒藥常用的含麻黃素製劑或假麻黃素製劑流入製毒使用，此次修正也要求藥品許可證持有藥商須按季提報製劑流向清冊。

陳可欣提到，該項新制將在10月1日上路，新增納入追溯或追蹤之藥品，其藥品許可證持有藥商、從事該類製劑批發業務之販賣業藥商，應於每月10日前將上個月的藥品追溯或追蹤資訊，上傳至食藥署所建置之藥品追溯或追蹤申報系統，以利追蹤藥品流向。