ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

防堵偽藥！食藥署洗牌「應追蹤藥品」　增列38項首納入麻黃素

ETtoday健康雲

冠脂妥提供換藥。（圖／台北市衛生局提供）

▲冠脂妥偽藥事件爆發後藥局提供換藥。（圖／資料照／台北市衛生局提供）

記者嚴云岑／台北報導

降壓藥冠脂妥2017年爆發偽藥事件，為避免高單價、健保用量大的藥品被不肖廠商冒用，食藥署今（31）日公告修正「應追溯或追蹤系統之藥品類別」，在50個高風險品項中，刪除原有的38品項另新增38項，更首度納入含麻黃素製劑，新制將於10月上路，未依規定通報銷量者，可重罰200萬元。

食藥署是在冠脂妥偽藥事件爆發後，依照《藥事法》第六條之一建立「應追溯或追蹤系統之藥品類別」，此次修正是依照最新健保申報資料，以高使用量、高單價之風險評估篩選原則，排除癌症用藥、管制藥品、罕病用藥及注射劑，重新選定高關注類別50品項。

請繼續往下閱讀...

食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，新選定的50品項中，仍以降血壓藥佔比最高，用量最大的為「冠脂妥」2017年至2018年間，總使用量達8198萬顆；單價最高的，則為B肝口服抗病毒藥物「貝樂克膜衣錠0.5毫克」，最新健保價一顆要價130元。

▲藥,藥盒,藥丸。（圖／翻攝自pixabay）

▲防堵偽藥！食藥署洗牌「應追蹤藥品」，增列38項首納入麻黃素。（圖／示意圖／達志影像）

另為避免感冒藥常用的含麻黃素製劑或假麻黃素製劑流入製毒使用，此次修正也要求藥品許可證持有藥商須按季提報製劑流向清冊。

陳可欣提到，該項新制將在10月1日上路，新增納入追溯或追蹤之藥品，其藥品許可證持有藥商、從事該類製劑批發業務之販賣業藥商，應於每月10日前將上個月的藥品追溯或追蹤資訊，上傳至食藥署所建置之藥品追溯或追蹤申報系統，以利追蹤藥品流向。

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

關鍵字： 用藥健康 冠脂妥 應追蹤藥品 麻黃素 感冒藥 製毒
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高　年輕女比男更愛用

高薪低報？補充保費年短繳22億　7萬家公司「有問題」

貼撒隆巴斯治青春痘？　醫急搖頭：「這成分」恐讓皮膚GG

連吐2天！5月大男嬰「水腦症」險猝死　醫：頭圍變大當心了

胃食道逆流免受插管苦！「無線膠囊」零疼痛釘入...還能自己拉出來

健保卡盜用「逃逸外勞」佔大宗　7月起醫院可要求出示雙證件

救救它！年虧30萬苦撐15年　精障餐廳「心朋友的店」年底將熄燈

聞食物就想吐！他2個月暴瘦10KG以為過勞　直到拉出「白大便」

經期腹痛到送醫！她檢查無異狀　尿出「紫紅尿」才知罹罕病

40%女性有靜脈曲張　醫教1招預防：生理期前一週很重要！

讀者迴響

回到最上面