遲到1分鐘也要吵！惹人厭原因曝...「這句話」害理智線斷裂

▲比約定時間晚一分鐘，才看到對方緩緩走來。（圖／pixabay）

文／和田秀樹

不可強迫別人接受「自己認為對」的事情。堅持己見的人很容易與他人發生衝突，徒增煩惱。請讓我簡單舉個例子說明。假設A認為「守時是一種禮貌。與人相約時，一定要提前五分鐘到場」。某天，A的同事B與他約在車站碰面，他們打算先在車站會合，再一起去客戶那邊。

當天A提早十分鐘到達車站，在剪票口等著資歷比他淺的B到來。沒想到他等了一會兒，一直沒看見B的身影。後來到了約定時間，A已經等到不耐煩。直到離約定時間晚了一分鐘後，才看見B怡然自得地慢步走來。此時已經等到不耐煩的A劈頭就罵：「你為什麼這麼不守時？居然遲到了一分鐘！提早五分鐘到約定地點是上班族的基本常識吧！」

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B也不甘示弱地反擊：「為什麼要提早五分鐘到，這是誰規定的基本常識？有時候坐電車也可能會慢分啊！再說，不過是遲到一分鐘，有必要這麼凶嗎？」B的反擊讓A的理智線頓時斷裂，最後演變成激烈的口角衝突。

▲對方對守時的觀念、價值觀都不同，一有出入就會引爆口角。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

遭到否定時，你是否能坦然接受？

當有些人遭受不同價值觀的人批評時，會感到怒不可遏，立刻與對方大吵起來。我可以理解當自己的價值觀被別人否定時一定很難受。我也曾因為有人當面否決我的意見，感到很不舒服。

不過，遇到這種情形時，我會轉念去想「這是理所當然的事情」，坦然接受這一切。並且，我會告訴自己「雖然他的價值觀與我不同，但那也是實際存在的另一種觀點」，或者去想「我們的想法可能都不盡正確，但也可能都有道理」。

若我們過度堅持自己的想法，當遭到他人批評或否定時，就會感到憤怒。其實若能冷靜想想，就會發現對方的主張也有道理。當你生氣時不要被情緒蒙蔽，立刻與對方爭辯，不妨先在心裡默默地告訴自己「他不接受我的意見也很正常」。

關鍵句：只要認為雙方說的話都有理，自己就無須生氣，也可以避免與對方起衝突。

本文摘自《解決所有煩惱的9種靈活思考》／和田秀樹（精神科醫師、身心診所所長）／三采