醉男盧照X光！被拒狠嗆　下一秒…竟「殘暴DIY敲斷手」醫當場傻眼



▲狂盧醫師照X光遭拒狠嗆！男離開急診竟DIY自己敲斷手。（示意圖／Pixabay）



記者李佳蓉／綜合報導

急診病症五花八門，遇到奇葩個案讓醫師超頭痛！一名醉漢和人打架掛彩，滿身傷痕就醫主訴手很痛，要求照X光，遭總醫師以骨頭摸起來順暢且無腫脹為由拒絕，病患眼看狂盧都沒用，竟爆氣狠嗆醫師：「你給我注意，我保證一定有事！」過沒多久，他再度回到急診，這次手真的垂掛變形，醫師看監視器中「DIY畫面」當場傻眼。



家醫科醫師洪暐傑在《媽媽好神》節目中分享曾在急診室遇到的誇張個案，一名病患酒後和人打架，全身多處挫傷，就醫時直說：「手很痛，照X光」，遭總醫師以骨頭摸起來沒事且無明顯腫脹為由拒絕，他竟回嗆：「我就是要照X光，我很痛，我一定要告對方，你給我照X光。」總醫師一聽火大，解釋沒有骨折不需要照，就算有裂痕也只需要觀察。



▲男子「手痛」想照X光遭拒，請狠嗆急診醫師。（圖／取自《媽媽好神》Youtube）

沒想到引發男子大反彈，直嗆：「你現在就給我照，不然就掛保證我沒事，不然我換告死你。」總醫師聽了明確指出：「你現在就是不需要照，摸起來就是沒事，要照就自費。」結果換來病患撂下一句：「你給我注意，我保證一定有事。」接著就離開急診室。

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沒想到過了一會，男子再度掛急診檢傷，說自己手骨折了，正當醫師以為「他又要來亂」時，驚見他手臂垂掛無法動彈。洪暐傑說，「一看就跟剛才不一樣，有眼睛的人都知道他骨折，不用照X光，真的太明顯了！」病患還狠酸：「這麼嚴重，有沒有看到，你死定了！骨折有沒有，骨折。」醫師一看監視器發現，他走出急診後直接把手大力往欄杆一敲敲斷，敲完後再掛急診，這種刷存在感的方式讓醫師超無言。