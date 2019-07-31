影／志玲姐姐「三代試管」拼生子！醫解析「關鍵技術」：生雙胞胎機率高

▲林志玲婚後傳出做第三代試管嬰兒求子。（圖／翻攝自Instagram／林志玲）

記者趙于婷／台北報導

今年44歲的林志玲嫁傳出做三代試管嬰兒求子！對此，不孕症專家蔡鋒博指出，5到6成試管嬰兒失敗都是胚胎染色體異常造成無法懷孕、流產等，而第三代試管是目前最新的技術，著重在「胚胎著床前遺傳診斷」，可以保障孩子不會受到基因等遺傳問題，也因為經過嚴格篩選胚胎後植入，三代試管生雙胞胎的機率也比較高。

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蔡鋒博說明，試管嬰兒從第一代到第三代，第一代是體外受精，直接把精子和卵子放在同一個培養基中，讓精卵自由结合，就跟一般受精一樣，著床率約10-%30%；第二代是「單一精子卵細胞質內注射技術」，需在顯微鏡下操作，用特殊固定器將卵子固定後，用針管吸取一個精子，穿透卵細胞外面的透吸帶和卵細胞膜，將針頭插入卵子的細胞質注入精子。

▲林志玲日前出席活動，外界也相當關心她肚皮動靜。（圖／記者張一中攝）

而最新的第三代則是有「胚胎植入前遺傳學診斷」，全球第一個案例是英國醫生用選性別的方式來避免血友病。蔡鋒博說明，第三代試管嬰兒有一種和彰基陳明主任共同發展的胚胎快篩技術，9小時內就可篩出染色體正常的胚胎，不用經過冷凍，可直接植入母體，和之前的試管技術相較，不僅雙胞胎機率較大，也可降低胚胎在冷凍、解凍過程中受損機率，著床率可大大提升。

為了確保生育，林志玲早在多年前就先行凍卵9顆。蔡鋒博則表示，9顆不一定百分百受孕成功，主要還是要看幾顆可以成功受精並成長到囊胚期進行第三代試管嬰兒，建議可以跟醫院討論是否還要再取一次卵，​把44歲​和39歲卵子合併使用，​解​凍當年9顆卵子跟新鮮卵子一併受精。