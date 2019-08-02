足底筋膜炎痛炸！醫教「居家5招」舒緩...急性冰敷O次才夠

▲足底筋膜炎可針對足腓肌群的僵緊點進行針灸。（圖／扶原中醫提供）

文／王緯迪醫師

30歲吳小姐一跛一跛的走入診間，告訴我她早上起來踩的第一步都非常煎熬，腳跟的地方就是被電到一樣，痛到想飆淚，稍微活動後雖然比較好，但是因為工作需要長時間久站行走，疼痛又回來了。觸診發現病患足弓，發現她有扁平足，按壓足跟底部處有明顯壓痛點，很明顯是有足底筋膜炎的困擾。

如何治療足底筋膜炎？

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手法治療

中醫認為必須從整體筋骨系統著手調理，先將腰背部肌肉放鬆，藉由筋膜的彈性且相互影響之特性，先讓骨架回到正確位置，使得從腰背部一路到腳的筋膜能夠回到正確位置、張力，才能根本解決問題。

針灸

腎俞、大腸俞、委中穴、承山穴、太溪穴、金門穴、照海穴、崑崙穴、阿是穴（足腓肌群的僵緊點）等。留針15 分鐘並搭配低頻率電針治療，平補平瀉。紅外線照射15 分鐘。

肌內效貼

利用貼布本身的彈性材質，協助足底筋膜的牽拉並降低小腿肌群的張力，以減少足底筋膜在日常動作中的長時間拉扯或過度使用所造成的傷害。

▲足底筋膜炎可以透過腳趾抓毛巾等練習，訓練肌力。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

在家怎麼預防、放鬆筋膜呢？

1.拿一顆網球或是高爾夫球，放在地上，人坐在椅上腳踩著球輕輕滾動，以不壓迫疼痛為原則來放鬆足底筋膜。

2.雙手推牆腳呈現弓箭步，重心往前傾，後腳跟不可離地，目的是在於把緊繃的小腿筋與足底筋膜做伸展放鬆。

3.足底筋膜炎的病患很多時候是因為肌力不足，因此可以多做運動鍛鍊肌力，例如在光腳的情形用腳趾抓起小東西並慢慢放下，也可踩在毛巾上用腳趾抓毛巾把毛巾抓皺，一天三組，一組5~10次 。

4.可以在睡前以艾葉、川烏、草烏、威靈仙等藥材放於盆內加水2000毫升，煎煮30分鐘，降溫後再將腳浸泡約20-30分。藥液可重複使用，每晚睡前都可以浸泡直到疼痛改善為止。

另外，急性發炎期時常有紅、腫、熱、痛的情形，除了多休息少使用，冰敷也是絕對不可少的，一天可以冰敷3~4次，每次敷15~20分鐘。

本文授權自扶原中醫診所《工作久站，脫下高跟鞋走路像被電到一樣》