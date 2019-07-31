食物中毒案例增！衛生局曝「高風險食物」：魚解凍別超過2小時

▲未經加熱的生菜沙拉、生魚片都屬於食品中毒的高風險食物。（圖／記者黃士原攝／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏天食品不易保存，容易增加食品中毒發生率。根據台北市衛生局統計，食品中毒病因大宗為病毒、細菌、天然毒，其中未經加熱的生菜沙拉、生魚片、飲冰品等，都屬於食品中毒的高風險食物；而常被視為優良蛋白質來源的魚貝類等水產品，則需注意組織胺、諾羅病毒等風險。

衛生局食藥科王明理參議兼代科長指出，根據統計108年4月至6月共13件食品中毒通報案，較107年同期10件，增加3件，經衛生局採檢及調查，1件食餘檢體病原性微生物均未檢出，查攝食者主要症狀包含發疹、發癢、臉部潮紅及過敏反應，經判定過敏原因為虱目魚柳組織胺造成，都是天然毒食品中毒，其餘12件病因無法判明。

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食品中毒定義為2人或以上攝取相同食品出現相似症狀。王明理說，組織胺是在腐敗魚肉（如：鮪魚、鯖魚、鰹魚、秋刀魚、沙丁魚等）中常見的一種化合物，對熱安定，因此不易以加熱方式加以破壞，一旦產生就不易去除，在開放式、潮濕的存放空間，易使魚體受到腸內細菌污染，24小時內便足以產生引起中毒的組織胺含量。

王明理提醒，預防組織胺食品中毒最佳方式，包括在衛生良好環境確實以低溫或冷凍保存魚體、魚體解凍到烹煮間隔不超過2小時、足夠烹調溫度及時間；此外，餐飲業者對於食材來源、處理流程、烹調器具、環境設備等，應確實符合食品良好衛生規範準則。

衛生局呼籲，一旦疑似發生食品中毒，患者及醫療機構應保全證據，儘量保留剩餘食品及嘔吐或排泄物，並儘速通知衛生單位採樣調查，以釐清食品中毒原因。

