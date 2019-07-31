每年近萬人死於肺癌！專家揭「6大致病兇手」：8成都是它害的

▲肺癌高居國人死因首位，每年超過9,000人死於肺癌。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣每年超過9,000人死於肺癌，根據WHO資料顯示，肺癌危險因子中，菸害占70-80%，空氣污染則占15%；此外，「職業暴露（如石綿、粉塵）、肺部病史（肺結核、慢性阻塞性肺病）、肺癌家族史、炒菜油煙」等都是肺癌危險因子。

國健署癌症防治組林莉茹組長指出，以吸菸來看，菸害防制法98年修法後，成年人吸菸率已由97年的21.9%降至107年的13.0%，但每年新增肺癌個案人數仍約有1萬3,000人；依國際經驗顯示，吸菸率下降20年後肺癌發生率及死亡率才會下降，從吸菸到發生肺癌期間，通常間隔20年以上，且加上台灣人口老化快速，肺癌發生人數也跟著持續上升。

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▲根據統計，約8成肺癌都是菸害造成的。

但近年增加不少不菸的肺癌患者，台北榮民總醫院陳育民醫師說明，其原因可能受到二手菸、肺癌家族史、空氣污染、炒菜油煙等因素影響，其中二手菸的危害常被忽略，研究也證實，暴露在家庭或職場二手菸環境，罹患肺癌的風險會增加20-30%，這也是許多不吸菸女性罹患肺癌的主因之一。

林莉茹提醒，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，若有持續咳嗽、痰中帶有血絲、呼吸出現喘鳴聲、胸痛、聲音沙啞，甚至無預警的體重下降等症狀，建議尋求醫師諮詢與評估，找出原因及早診治，以免耽誤病情。

另外，現今也有低劑量電腦斷層掃描，同是胸部電腦斷層檢查的一種，確實有機會早期發現肺癌，特別是用於偵測小於1公分的肺部結節，但目前證據僅有對「重度吸菸族群」篩檢有效，有疑慮想做篩檢的民眾，可依照自身狀況做選擇。

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