ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

脫下高跟鞋「踏地瞬間」像被電到！足底經膜炎7徵兆慘了

ETtoday健康雲

▲腳麻,腳中風,腳痛,抽筋,足底筋膜炎。（圖／記者李佳蓉攝）

▲腳跟一踏地就像是被電到一樣疼痛，小心足底筋膜炎找上門。（圖／記者李佳蓉攝）

文／王緯迪醫師

30歲吳小姐一跛一跛的走入診間，告訴我她早上起來踩的第一步都非常煎熬，腳跟的地方就是被電到一樣，痛到想飆淚，稍微活動後雖然比較好，但是因為工作需要長時間久站行走，疼痛又回來了。觸診發現病患足弓，發現她有扁平足，按壓足跟底部處有明顯壓痛點，很明顯是有足底筋膜炎的困擾。

隨著以下幾點狀況：

請繼續往下閱讀...

1.年紀增長
2.過度使用（久走、久站、跑者等）
3.肥胖（足部壓力負荷過多）
4.先天結構不正常（如扁平足、高弓足等的人，足底筋膜通常比普通人更容易受傷）
5.後天肌力不足、足弓塌陷等原因。長久下來腳底維持在高張力狀況下，就很容易出現問題

▲▼足底筋膜炎。（圖／扶原中醫提供）

▲足底筋膜炎也可採用中醫療法改善。（圖／扶原中醫提供）

足底筋膜炎有以下幾點症狀：

● 腳底板的腳跟延伸到腳趾處疼痛
● 起床第一步最痛
● 在腳掌往上勾時，也覺得疼痛
● 小腿肌肉有緊繃感、阿基里斯腱張力也會變大
● 那怎麼判斷自己有沒有足底筋膜炎呢？
● 把腳翹起來，大拇指往足跟內側處用力按壓下去。
● 膝蓋伸直，腳背往上勾起，正常情況下應該要有20度。

以上兩個測試如果產生疼痛或是角度小於20度，就要注意是不是有足底筋膜炎的情況發生了！

本文授權自扶原中醫診所《工作久站，脫下高跟鞋走路像被電到一樣》

關鍵字： 中醫健康 足底筋膜炎 踏地 扶原中醫 足底部 王緯迪 案例分享 腳跟痛
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

腳縫皮屑抓不完！消滅香港腳靠「4殺手」...別傻傻塗錯藥膏啦

弟弟立正「2→8cm」算正常？高中男憂：包莖卡卡害的...醫曝癌變下場

夏天「清爽吃」照樣胖！涼麵、沙拉...害血糖坐雲霄飛車

當媽的都懂！孩子褲底「小米粥瀑布」來襲...她崩潰喊4聲「啊！」

跌倒丟了條命！醫警告骨鬆6族群「這部位骨折」死亡率多3倍

5茶匙烏醋=5克鹽！「健康吃醋」遵守3原則...一天限O杯還要稀釋

「臥病在床請把我殺死！」母親病榻最後一刻卻反悔了...

「失戀、落榜」陷憂鬱死路！身心科醫師「1句話」突破重圍

新北「興昭宏液蛋工廠」違法不停工　遭強制拆除！

脫下高跟鞋「踏地瞬間」像被電到！足底經膜炎7徵兆慘了

讀者迴響

回到最上面