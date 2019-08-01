脫下高跟鞋「踏地瞬間」像被電到！足底經膜炎7徵兆慘了

▲腳跟一踏地就像是被電到一樣疼痛，小心足底筋膜炎找上門。（圖／記者李佳蓉攝）

文／王緯迪醫師

30歲吳小姐一跛一跛的走入診間，告訴我她早上起來踩的第一步都非常煎熬，腳跟的地方就是被電到一樣，痛到想飆淚，稍微活動後雖然比較好，但是因為工作需要長時間久站行走，疼痛又回來了。觸診發現病患足弓，發現她有扁平足，按壓足跟底部處有明顯壓痛點，很明顯是有足底筋膜炎的困擾。

隨著以下幾點狀況：

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1.年紀增長

2.過度使用（久走、久站、跑者等）

3.肥胖（足部壓力負荷過多）

4.先天結構不正常（如扁平足、高弓足等的人，足底筋膜通常比普通人更容易受傷）

5.後天肌力不足、足弓塌陷等原因。長久下來腳底維持在高張力狀況下，就很容易出現問題

▲足底筋膜炎也可採用中醫療法改善。（圖／扶原中醫提供）

足底筋膜炎有以下幾點症狀：

● 腳底板的腳跟延伸到腳趾處疼痛

● 起床第一步最痛

● 在腳掌往上勾時，也覺得疼痛

● 小腿肌肉有緊繃感、阿基里斯腱張力也會變大

● 那怎麼判斷自己有沒有足底筋膜炎呢？

● 把腳翹起來，大拇指往足跟內側處用力按壓下去。

● 膝蓋伸直，腳背往上勾起，正常情況下應該要有20度。

以上兩個測試如果產生疼痛或是角度小於20度，就要注意是不是有足底筋膜炎的情況發生了！

本文授權自扶原中醫診所《工作久站，脫下高跟鞋走路像被電到一樣》