味精＝不健康？專家打臉迷思：但「3類人」少吃...用雞湯塊更母湯！



▲味精吃多，對身體到底有無影響？（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

有時煮菜會加味精，但味精吃多，對身體到底有無影響？食品技師張邦妮在Youtube表示，有些人在外吃飯，會優先選擇絕不添加味精的店家，因為印象中，味精是不健康的化學物質，能不吃就不吃，但這個觀念可能是錯誤的！因為味精是成分相對單純的調味料，人體能自然代謝，所以根本無需過度害怕。

張邦妮表示，味精的成分是麩胺酸鈉，麩胺酸是一種胺基酸，為組成蛋白質的基本成分之一，鈉是一種電解質，這兩個東西是人體本來就存在的必需物質，人體也可以自然代謝。只要是有鮮味的食物，例如洋蔥、海帶、乳品、肉類也都含麩胺酸鈉，根本不用太過擔心。

不過張邦妮也提到，非常多人為了避開味精，選擇雞湯塊、鰹魚粉、調味粉等調味料，可是仔細看一下成分內容，其實裡面也含味精，而且雞湯塊這類的產品多半是鹽、味精跟食品添加物的組合，若用雞湯塊取代味精，反而會吃下更多人體不必要的食品添加物。

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▲吃味精口乾舌燥，其實跟鈉攝取過量有關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

張邦妮說，吃下味精覺得口乾舌燥、不舒服，其實跟鈉攝取過量有關，因為味精也有鈉，含量約是食鹽的三分之一，但味精不像鹽一樣有明顯鹹味，就算加很多也不會鹹到難以入口，但血中的鈉離子濃度還是會升高，自然覺得口渴想喝水。更該注意的是鈉的攝取量，因為一般人的飲食普遍鈉的攝取量都過高。

根據國民健康署建議，每人每日的鈉攝取量為2,400毫克，市面上含鈉量高的食品又非常多。張邦妮表示，光一包泡麵就超過這個數值，所以調味時可以利用味精的鮮味來取代鹽的用量，加味精就少放一點鹽。另外，有心血管疾病、高血壓或腎臟病的朋友除了少鹽之外，因為味精中也含鈉，所以也要減少味精用量。

「味精一直以來都遭受汙名化。」張邦妮說，其實只要看懂成分，味精還是成分相對單純的調味料，人體可以自然代謝，根本無需過度害怕。

食品技師張邦妮：曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。

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