零輻射心導管電燒手術　大幅降機致癌風險

▲林圀宏表示，輻射線的暴露對於年齡越小或年輕病患來說影響越大，會提高癌症風險。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

28歲陳姓男子，心悸困擾三四年，非常容易疲倦，連熱愛的羽球運動都只能暫停，陳先生求診心臟血管科醫師，檢查後發現為頻繁心室早期收縮，在7月接受零輻射心導管電燒手術，過程約105分鐘，輻射時間為0，隔天即下床，目前恢復良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏表示，心律不整的心導管治療過去需要靠X光指引，依照心律不整的複雜度，手術過程所需接受的輻射照射時間亦不同，約需160-1100張胸部X光的劑量，等於一般人自然接觸1到9年的輻射劑量，但輻射線的暴露對於年齡越小或年輕病患來說影響越大，甚至會提高癌症風險。

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▲心律不整的心導管治療過去需要靠X光指引，依照心律不整的複雜度，手術過程所需接受的輻射照射時間亦不同，約需160-1100張胸部X光的劑量，等於一般人自然接觸1到9年的輻射劑量。



「我在做零輻射手術，都沒穿鉛衣，對病人和醫師都多一層保障」，林圀宏主任說，中國醫藥大學新竹附設醫院7月引進零輻射新技術，透過3D立體定位執行心律不整的心導管治療，讓病患可以在零輻射情況下完成手術，病患和醫師都免除風險。

傳統心導管方式，需要X光機指引到病灶，輻射暴露平均約25至30分鐘，暴露越久傷害越大，甚至可能增加罹癌的風險，此次新技術可將輻射暴露降到零分鐘，手術成功率一樣達98%。目前中醫大新竹附醫透過零輻射新技術完成電燒7例，是桃竹竹苗唯一能操作零輻射心導管電燒手術的醫院，希望讓病患能夠得到更安全的治療。

▲▼傳統心導管方式，需要X光機指引到病灶，輻射暴露平均約25至30分鐘，暴露越久傷害越大，甚至可能增加罹癌的風險，此次新技術可將輻射暴露降到零分鐘，手術成功率一樣達98%。