舒淇一拜就閃婚！網公認「最神月老廟Top5」超靈驗　七夕脫魯快衝啊



▲單身找不到伴？不妨先去拜拜月老求紅線。（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者李佳蓉／綜合報導



「好想談一場不分手的戀愛！」尤其每到情人節前夕，內心的孤獨感更重了嗎？情侶會走向分手結局就是因對方不是對的人，但該怎麼找到人生中的靈魂伴侶？婚戀交友App 《SweetRing》調查發現，網友為尋好桃花，有80%會「拜月老」求紅線，並公開網友票選「全台最神姻緣廟Top5」，想要脫單還不快去拜？

有句話說「姻緣天註定，不是媒人腳賢行。」說明男女的緣分冥冥之中自有安排。《SweetRing》發現有80%單身網友會到月老廟求紅線，其中又以男生居多，其中以「台北艋舺龍山寺」被激推堪稱最靈驗第1名，甚至傳聞女星舒淇到此參拜完後就閃婚，堪稱全台最強姻緣廟。



▲許多單身網友都會到月老廟求紅線，祈求好桃花。（示意圖／ETtoday）

調查也依序揭開第2名為「大稻埕霞海城隍廟」，小寺廟大名氣配對率也超高，靈驗程度與龍山寺不相上下。近來受到網友推崇的還有四面佛，尤其是女生，40%的人除了月老廟從北拜到南外，也會請四面佛幫忙，其中台北長春路和東區四面佛就分別排名第3和第4名；第5名則是「高雄關帝廟」。調查也發現，有10%的網友會向狐仙娘娘求「媚符」，希望能招桃花，增加異性緣。

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除了隨身攜帶月老紅線外，60%網友表示，只要到日本一定會神社求戀愛御守，不只單身的人祈求能遇到自己的真命天子／天女，戀人也希望能和另一半一輩子甜甜蜜蜜。而有「愛情之石」之稱的粉水晶，是30%盼愛女孩會隨身攜帶的信物，期望透過粉水晶的能量，可以快脫離單身的行列。