▲毒糖果資料照。（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署委託台大公衛學院執行「107年全國物質使用調查」，發現12至64歲民眾中，使用單一種非法藥物的終身盛行率為1.15%、約20.4萬人，若納入改裝型混合式毒品使用者，盛行率則提高到1.46%、25.8萬人，不僅讓毒品濫用人數竄升到歷年新高，使用族群更以年輕人居多，顯示新型態非法藥物使用者的人口特徵已有明顯變化。

食藥署科長徐睿表示，為了掌握更全面的非法藥物使用數據，此次調查新增「使用改裝型混合式毒品」、「非自願使用非法藥物」及「受毒品使用者傷害」等題目，結果發現18至44歲的女性中，使用改裝式混合毒品的比例皆較男性為高，且以18至24歲0.35%最多，顛覆單一毒品吸食的男多於女模式。

請繼續往下閱讀...

▲恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高 年輕女比男更愛用。

徐睿提到，台灣各種非法藥物中，最常使用的前4名分別為安非他命（0.42%）、K他命（0.40%）、搖頭丸（0.36%）及大麻（0.32%），但值得注意的是，近年來出現的改裝型混合毒品，首次調查就排入第5名（0.18%），首次使用動機以好奇為主，佔比高達7成，初次使用地點則多在同學或朋友家中（29.9%）。

主導研究的台大公衛學院陳為堅教授表示，此份調查受訪總人數為1萬8626人，有34人在使用任一種改裝型混合式毒品欄上打勾，其中以毒咖啡包19人最多，其次為毒奶茶包、糖果包、零嘴包15人，毒彩虹菸、毒液態飲料也各有2人及1人勾選，至於近年來偶被查獲的毒郵票，在此次調查中則無人使用。

▲毒咖啡資料照。

「混合毒品之所以危險，在於成分不明，容易產生交互作用。」陳為堅指出，在單一毒品研究中，已發現K他命使用者3年內死亡率較未使用者高，兩大主要原因分別為過量致死與引發自殺意念，新型毒品因混合成分、劑量皆無法掌握，使用後更容易造成急性腎臟傷害、心律不整等症狀，呼籲年輕族群面對毒品要勇敢說不，在陌生場所也不要隨意接受他人送的飲料或食物，才能防止毒害上身。