ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高　年輕女比男更愛用

ETtoday健康雲

▲▼新興毒品。（圖／食藥署提供）

毒糖果資料照。（圖／食藥署提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署委託台大公衛學院執行「107年全國物質使用調查」，發現12至64歲民眾中，使用單一種非法藥物的終身盛行率為1.15%、約20.4萬人，若納入改裝型混合式毒品使用者，盛行率則提高到1.46%、25.8萬人，不僅讓毒品濫用人數竄升到歷年新高，使用族群更以年輕人居多，顯示新型態非法藥物使用者的人口特徵已有明顯變化。

食藥署科長徐睿表示，為了掌握更全面的非法藥物使用數據，此次調查新增「使用改裝型混合式毒品」、「非自願使用非法藥物」及「受毒品使用者傷害」等題目，結果發現18至44歲的女性中，使用改裝式混合毒品的比例皆較男性為高，且以18至24歲0.35%最多，顛覆單一毒品吸食的男多於女模式。

請繼續往下閱讀...

▲恐怖！「混合毒品」讓吸毒人數創新高　年輕女比男更愛用。

徐睿提到，台灣各種非法藥物中，最常使用的前4名分別為安非他命（0.42%）、K他命（0.40%）、搖頭丸（0.36%）及大麻（0.32%），但值得注意的是，近年來出現的改裝型混合毒品，首次調查就排入第5名（0.18%），首次使用動機以好奇為主，佔比高達7成，初次使用地點則多在同學或朋友家中（29.9%）。

主導研究的台大公衛學院陳為堅教授表示，此份調查受訪總人數為1萬8626人，有34人在使用任一種改裝型混合式毒品欄上打勾，其中以毒咖啡包19人最多，其次為毒奶茶包、糖果包、零嘴包15人，毒彩虹菸、毒液態飲料也各有2人及1人勾選，至於近年來偶被查獲的毒郵票，在此次調查中則無人使用。

▲▼新興毒品。（圖／食藥署提供）

▲毒咖啡資料照。

「混合毒品之所以危險，在於成分不明，容易產生交互作用。」陳為堅指出，在單一毒品研究中，已發現K他命使用者3年內死亡率較未使用者高，兩大主要原因分別為過量致死與引發自殺意念，新型毒品因混合成分、劑量皆無法掌握，使用後更容易造成急性腎臟傷害、心律不整等症狀，呼籲年輕族群面對毒品要勇敢說不，在陌生場所也不要隨意接受他人送的飲料或食物，才能防止毒害上身。

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

關鍵字： 混合毒品 毒品濫用 毒癮 用藥健康
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高薪低報？補充保費年短繳22億　7萬家公司「有問題」

貼撒隆巴斯治青春痘？　醫急搖頭：「這成分」恐讓皮膚GG

連吐2天！5月大男嬰「水腦症」險猝死　醫：頭圍變大當心了

胃食道逆流免受插管苦！「無線膠囊」零疼痛釘入...還能自己拉出來

健保卡盜用「逃逸外勞」佔大宗　7月起醫院可要求出示雙證件

救救它！年虧30萬苦撐15年　精障餐廳「心朋友的店」年底將熄燈

聞食物就想吐！他2個月暴瘦10KG以為過勞　直到拉出「白大便」

經期腹痛到送醫！她檢查無異狀　尿出「紫紅尿」才知罹罕病

40%女性有靜脈曲張　醫教1招預防：生理期前一週很重要！

吃威爾剛下體垂...問題竟在「腿」！　72歲翁雷射完天天晨勃

讀者迴響

回到最上面