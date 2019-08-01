繪出彩色101！自閉兒「52幅作品」8/31亮相...顏色跳舞超吸睛

▲27歲的小慶，來星扶工坊5年，他一片片將101大樓彩上美麗顏色。（圖／星扶工坊提供，以下同）

記者謝承恩／採訪報導

今年20歲的小宏，與一旁的學員開心的用手、腳沾起了染料，朝著地板的白紙塗塗抹抹，連臉蛋、鼻子也染了一抹紅色。一旁的偉哲看了大為吃驚，平常孩子們只要衣服、身體被弄髒，都會強烈的潔癖與不安全感，但一遇到畫畫課，這些原則瞬間被拋到畫紙之外。

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▲小宏才剛到星扶工坊5個月的時間，開心的將雙手沾滿紅色顏料，連鼻頭、臉頰都不放過。

多年前，一部關於自閉症孩童埋頭將塗黑畫紙，最終拼湊出大型黑鯨的公益廣告，讓人重新看見自閉症孩童不一樣的內心世界。為心智障礙者培養生活自理能力、安排日間活動的「星扶工坊」，每年3~6月總有一周一次的畫畫課程，短短90分鐘的時間，卻是孩子們最快樂的時光。

眼前一幅幅用色大膽、繽紛的用色，很難想像是出自內向、寡言的孩子們之手。星扶工坊的主任洪偉哲透露，他更意外從畫作用色發現，孩子們最愛、最搶手的顏料，不是抑鬱、寧靜的灰、藍、黑，而是色彩學中最陽光、鮮豔的「黃、橘色」，他笑說「有時候還得勸勸孩子，用用別的顏色，不然黃色太多啦。」

▲每周一次的畫畫課，是孩子們最期待的時刻。

安靜的教室，孩子默默的拿著畫筆揮灑，這裡沒有調皮搗蛋鬼，只有顏料興奮的在畫紙上跳舞。即使難用言語表達自己的內心，顏料卻為他們開了另一扇窗。27歲的小慶眼裡的「天使羽毛」不是白色，而是印地安五彩繽紛的紅色與大地色。孩子們畫「中正紀念堂」和101大樓，有別於單調的藍、白、綠色建築，更像是在城市中撞到了色盤。

▲小慶在天使羽毛中，加入了黑色的線條，笑說「這是蛋」。

除此之外，一般畫室會明確的描述出要繪畫的內容，但對自閉症孩子來說，語言理解加上表達困難，容易出現固定的

玩法與行為，讓孩子們「自己想」要畫什麼，可不是一件簡單的事！好在兒童繪畫與藝術治療在行的可樂老師，利用課前的遊戲，以棉線綁住孩們的手指頭，透過詢問互動，讓棉線層層交纏，形成蜘蛛網一般的大網，帶孩子們重新認識「抽象人際」與「彼此密不可分的關係」，而《心關係》這幅作品也跟著誕生了。

▲畫作《心關係》由2~3位同學合力創作，在白色線條背後，有著渴望彈跳而出的活力感。

《心關係》運用紙膠帶作畫，每個學員皆是這社會上的一個點、一個體，彼此有了交集有了關係，因著彼此的能量交流與互動，呈現出不同的社會關係與人際景色。「如果運用文字，很難形如出這樣的特色與觀念，但在藝術創作上，卻能將其能量與那看不見的細微磁場用藝術呈現出來。」畫面中也隱隱看出孩子們最喜愛的黃色躍然紙上，成為繽紛畫紙中，耀眼的活力主色。

▲工坊中年齡最長的小威，害羞的躲在剛做好的「彩虹雲」後面。

另一系列作品《台北旅遊》，則是啟發自星扶工坊在外頭的困境與趣味，當帶孩子外出時，會對環境的吵雜聲感到焦慮，或者是開心的時候不自覺放聲大喊，但星扶工坊仍不懈的帶孩子們到各處走走。偉哲與可樂老師，也決定以台北為主題發想，例如孩子曾去過的地方、是台北的第一印象，讓孩子們各自抽取不同的台北地標，一塊一塊的著色不同的拼圖，邊畫邊猜、邊猜邊想，最後拼湊出完整的畫面。

▲每個人拿到的地標都不一樣，有的人是101大樓，有的是中正紀念堂，邊畫邊猜。

▲台北著名地標101大樓，每一塊都是孩子們運用不同色彩拼貼而成。

「很剛好的是，在上這堂課的前一天夜裡，法國的聖母院被祝融給燒了。」可樂老師說，當全世界的人在惋惜與難過的同時，我們也回想，台北呢？有哪個建築倍具特色？讓這一系列的畫作更別具意義。不只如此，在教室牆邊的一角，還貼著許多繽紛羽翼黏貼而成的《天使的羽毛》，這項作品更藏著可樂老師與偉哲對孩子的信心與期盼，孩子們彩繪屬於自己的羽毛，透過「想像力的翅膀」，到達世界不同的角落與風景。

▲20歲的小均，來星扶工坊2年，開心的張開雙手在「天使的羽毛」前合影。

有的人想飛到很遠的宇宙，有人不敢去宇宙而選擇去南極就好，有人要去秘魯、有人要去墨西哥，也有人選擇不搭乘這班飛機！偉哲感性的說道，孩子們對於為什麼要畫這幅畫，這幅畫是什麼意思，或許背後的心思非常簡單，但這一堂畫畫課對他們來說意義非凡。「從小到大，被規範了20幾年的限制，孩子們面對著有家長、社工、旁人的指令或期待，對你說『這可以！這個不行！』但創作過程中，孩子們不會受到價值的評斷，回到最根本、最純粹的自己。」





▲有別於現實生活中的藍白色，孩子們的「中正紀念堂」繽紛多了。

由星扶工坊所創作的系列作品，將有52幅畫作會在「2019星引力畫展」中展出，地點位在金車文藝中心南京館，8月31日開幕當天除了有精彩活動外，星扶工坊的創作者們也會到現場分享，歡迎民眾免費入內參觀，最新消息也可鎖定fb「就是愛自閉兒」。

《2019星引力畫展》

地點：金車文藝中心南京館（台北市中山區南京東路段1號3樓）

展期：108/8/31~108/9/12

開放時間：週二至周日11:00~18:00（周一休館）