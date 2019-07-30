經常脹氣怎麼辦！這4類食物應盡量少吃　

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在座位上吃完午餐，隨即就趴在桌上小憩片刻。半個小時後，突然感到腸胃脹氣，伴隨著噁心、想吐的感覺，一個星期中 5 天有 3天都會有類似的症狀，令人十分困擾，甚至懷疑自己的腸胃是不是出了什麼問題。

臺北市立聯合醫院消化內科主任高銘海表示，胃痛、腹脹多半和消化不良有關，究其原因若撇開疾病的因素，與飲食和生活習慣便有甚大的關聯。

4 類食物盡量少碰

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高銘海醫師指出，如果平常就很容易在飲食後出現消化不順所導致的脹氣、胃痛的話，因為難消化或容易產氣，有 4 類食品就要盡量少吃：

1. 糯米類：如粽子、油飯、飯糰、年糕、湯圓、麻糬等。

2. 奶類：各類牛奶以及奶製品，如蛋糕、起司、乳酪等。

3. 豆類：如豆皮、豆腐、豆漿、豆干等。

4. 蔬菜類：韭菜、高麗菜、花椰菜、高麗菜、芋頭、地瓜、腰果等。

誤濫服用止痛藥

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針對急性的胃痛，市面上的成藥是有一定的效果，當真的很不舒服時，服用符合劑量內的常備藥，確實能緩解症況。不過，高銘海醫師也提醒，臨床上有許多患者將成藥當做保健品，長時間「用錯藥」的狀況下，會對腸胃帶來不必要的傷害。

市售的的止痛藥有很多種，許多是針對頭痛、喉嚨痛、關節痛等為主要訴求，而胃痛的止痛藥成分和此類成藥不一樣，若長期吃很容易傷到腸胃，嚴重的話可能導致胃黏膜損害，引起胃出血，如果腸胃長期不適的問題，還是要早點檢查比較有保障。

飯後走動，養成良好運動習慣

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針對午餐飯後易脹氣、胃痛的人，高銘海醫師建議可以利用吃飽的時間到戶外散步 10 分鐘，幫助消化；若是長期受到壓力所苦而腸胃不適者，就要懂得適時遠離壓力，盡量在下班、假日的找時間放鬆，學會分析壓力的來源，調養規律的生理機制。

最重要的是，遵守所謂的運動 333 原則：「一星期運動三次、每次 30 分鐘、心跳達 130 下。」運動能提升人體免疫力、增加精神度和專注性，長時間維持，自然能降低那些一直困擾著你的小毛病！

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