糖助長癌細胞！專家揭「愛吃甜食＝罹癌率↑」...2招這樣預防



▲只要攝取糖質，就會有罹癌風險。（圖／達志示意圖）

文／水野雅登

糖質和癌症之間的關係，最近也漸漸受到矚目。

尤其是「腺癌」（Adenocarcinoma）這類的癌症，據說和糖質間的關係相當密切，患者數更是不斷增加。當分泌淚液、胃液、膽汁等物質的「腺組織」發生癌症時，便是所謂的腺癌。具體來說，腺癌經常發生在胃、大腸、肺、乳腺、甲狀腺、子宮等部位；除此之外，膽囊與膽管、腎臟、攝護腺、十二指腸、胰臟、卵巢等處也可能發生腺癌。由此看來，大多數的癌症其實都和腺癌有關。

只要攝取糖質，就會有罹癌風險，因為糖質本身就是癌症的熱量來源。另一個理由是，糖質是製造癌細胞用的材料，癌細胞本身也會利用糖質來製造熱量。多數的癌症進程都把糖質當成活動的熱量來源。此外，細胞分裂或癌細胞的生成，也都是使用糖質作為材料。

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順道一提，目前醫界已發展出新一代的癌症檢查法「PET」及「PET─ CT」，可利用癌細胞吞噬糖質的特性，以肉眼確認癌細胞在人體的分布狀況。具體做法是，把標記過後的葡萄糖注入體內，後續便能利用具放射性的影像檢查確認；而體內葡萄糖高度集中的區域，便是癌細胞較多的位置。透過這項技術，可協助醫師找出X光片較難發現的初期癌症。



▲糖解作用會使身體偏向酸性，形成「惡病體質」。到這個階段，身體會更容易產生癌細胞。（圖／達志示意圖）

另一方面，大家已經知道，糖解作用會使身體偏向酸性，形成「惡病體質」（Cachexia）。到了這個階段，身體會更容易產生癌細胞，提高惡性腫瘤的風險。而癌細胞本身同樣也是利用糖解作用的迴路來產生熱量。此外，糖解作用所產生的代謝產物，也是增加癌細胞用的原料。也就是說，糖解作用一旦啟動，就會營造出活化癌細胞的環境，並持續製造出可增加癌細胞的材料。正因為如此，癌細胞才這麼喜歡糖質。

反過來說，如果不過度攝取糖質，癌細胞就會失去活化的環境和營養，自然就不容易增生，罹癌風險也隨之降低。

預防癌細胞生成的兩大對策

癌細胞和一般細胞的差別在於，癌細胞是某個地方「壞了」，所以才會持續不斷地增生。這種壞掉的細胞，通常是身體不需要的，其結局除了被免疫細胞掃地出門外；也可能發生「細胞凋亡」這種自殺的行為以自我清除。人體本身有上述兩種機制排除壞掉的細胞，但所謂道高一尺魔高一丈，癌細胞這方也不斷進化，變得越來越難消除。那麼，面對頑強增生的癌細胞，我們還可以採取什麼對策呢？



1.攝取足量的維生素和礦物質，使粒腺體更有活力

為了減少糖解作用發生（杜絕癌細胞生成的機會），我們要盡力活化「粒腺體系統」的熱量製造迴路。而為了讓粒腺體確實運作，需要攝取足夠的維生素和礦物質，但「足夠分量」是多少，卻很難一概而論。



通常，基本健康的營養素分量，都是參考日本厚生勞動省所提出的（日本人的飲食攝取標準）。然而，上面所標示的數字，不過是「不直接影響（健康）」的最低分量。當人因為生病而接受治療時，需攝取的分量就必須高於維持基本健康的必要量。



另外，維生素的必要分量也會因人而異，有時甚至會出現攝取量「必須高於基本健康分量百倍∼千倍以上」的情況。例如，治療癌症時，需要攝取的維生素B1就可能高達1,000 mg （平常是1mg左右）。

2.服用相關藥劑，強化粒腺體的代謝

有相關報告指出，服用名為「二氯醋酸鈉」（Sodium dichloroacetate）的藥劑， 便能改善粒腺體的代謝，並促進癌細胞的細胞凋亡（按：臺灣並未使用此藥劑）。

此外，還有如此一說，粒腺體活化的區域，癌細胞較少；粒腺體較不活化的地方，癌細胞則會增加。也有研究報告顯示，二氯醋酸鈉具有抑制乳癌增生或轉移、提高抗癌劑效能的功效。

本文摘自《少吃點藥，血糖值照樣穩妥當》／水野雅登（日本知名糖尿病內科醫師）／方舟文化出版