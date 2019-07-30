肚臍癢癢狂摳！她傷口爆血「冒5cm小菜花」　切片一驗醫驚呆



▲肚臍搔癢狂摳擦藥也沒用，不久後竟開出一朵「5公分小菜花」。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

小小的肚臍不僅藏汙納垢，還可能冒出讓人驚奇的異物！一名60歲阿姨長期覺得「肚臍癢癢」狂摳，看皮膚科開藥擦都沒用，慢慢的發現肚臍開出一朵「小菜花」，緊急轉診外科切片檢驗。在等待結果報告過程中，肚臍傷口卻血流不止且無法癒合，檢查結果出爐讓醫師、患者和家屬都驚呆。

婦產科名醫鄭丞傑曾收治過「經血從肚臍」炸出的女個案！不僅如此，振興醫院婦產部醫師李偉浩在《醫師好辣》中也分享曾收治一名60歲阿姨，因為肚臍搔癢狂摳，實在受不了先到皮膚科就診，開了藥膏擦症狀卻未得到舒緩，且範圍越來越大，「看起來像是一個小菜花，皮膚科覺得很奇怪，怎麼會在肚臍上長菜花？」因而將婦人轉往外科門診。

李偉浩說，後來將婦人肚臍上持續生長的「5公分菜花」切下來送化驗，沒想到等待結果報告出爐過程中，婦人傷口仍無法癒合，持續流血，造成換藥時非常麻煩。好不容易等到病理報告出爐，竟然是「卵巢癌」，讓患者和家屬都無法接受。

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▲婦人的「肚臍菜花」送化驗，竟是卵巢癌。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

卵巢癌「從肚臍長出來」的個案讓人震驚！李偉浩解釋，婦人的卵巢癌因擴散至腹膜，再由肚臍韌帶長到外面，才會出現「肚臍開花」的現象。卵巢癌，在婦產科又稱為「沉默的殺手」，一般要在罹癌初期檢驗出來非常困難，因此也強調定期健檢的重要性。

李偉浩接受採訪時指出，一般卵巢癌好發於60歲上下的女性族群，尤其基因BRCA1若出現家族性突變，一生中罹患卵巢癌的機率將提升為39%。致病原因與荷爾蒙、基因有關，大多初期並無症狀，後期會出現腹水或腹脹，常被誤以為是肝臟出問題。目前除了手術與化學治療外，也有2種自費標把藥物可一併使用，以提升無病存活期。