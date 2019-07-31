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腳縫皮屑抓不完！消滅香港腳靠「4殺手」...別傻傻塗錯藥膏啦

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▲▼香港腳,藥膏。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲夏天流汗、潮濕，容易得香港腳，腳縫脫皮又乾裂。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

俗稱香港腳的足癬，一到悶熱夏天就造成許多人困擾，甚至不少人不小心就加入「菌男黴女」行列。臺中慈濟醫院家醫科醫師林巧容提醒，要先確認足癬型態，用對藥再配合藥師指導正確擦藥，謹記足部衛生「四原則」保持雙腳健康，告別惱人香港腳！

悶熱天氣還整天在外工作，張先生兩腳底又悶、又濕！更糟的是癢到脫下鞋襪猛抓還是無法止癢，嚴重時除了脫皮和奇癢，腳趾縫或腳底、腳掌邊緣乾裂甚至還出現小水泡，找醫師看診拿外用藥擦，好了一陣子就又復發。

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臺中慈濟醫院家醫科醫師林巧容指出，香港腳的臨床特徵大致有四種型態，可能合併出現，或接續發生，分別是：腳趾型、乾燥角化型、水泡型、潰瘍型。張先生的臨床病徵是屬於合併型的足癬症狀。

▲▼香港腳,藥膏。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲香港腳分為4種型態，分別為腳趾型、乾燥角化型、水泡型、潰瘍型。（圖／台中慈濟醫院提供）

香港腳是因頑強、傳染率高的黴菌引起，悶濕溫暖的環境特別容易滋長。藥師劉凡瑀表示，醫師治療香港腳大都以塗抹抗黴菌藥膏為主，治療時間會因嚴重程度有所差異，大部分症狀要塗藥2到6周以上，藥膏塗抹方式也有竅門。「不是把藥擦滿、塗厚就好，而是要讓皮膚吸收才會有效果。」

他提醒，擦藥時，應將藥膏塗抹於涵蓋病灶外圍2公分的正常皮膚，並且要按摩，藥膏才容易被皮膚吸收。

▲▼香港腳,藥膏。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲香港腳擦藥技巧，記得要促進藥膏吸收。（圖／台中慈濟醫院提供）

另外擦完藥膏後，必須立即用肥皂洗手，防止黴菌傳染。劉凡瑀強調，不可以自行停藥，配合醫師走完整個療程，才能真正根除皮膚黴菌孳生。林巧容更提醒，治療外，保持個人衛生也很重要，想要脫離「菌男黴女」的行列，可以力行足部衛生四原則：

1.「保乾燥」雙腳與趾縫、鞋襪常保乾燥最重要。

2.「勤換洗」襪子每天清洗、換穿，鞋子也要常替換。

▲▼香港腳,藥膏。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲擦完藥膏，記得要洗手，避免黴菌傳染。（圖／台中慈濟醫院提供）

3.「選舒適」選擇吸汗佳的棉質襪及透氣性好的鞋子。

4.「不赤腳」公共場所不赤腳也不穿公用拖鞋。

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

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