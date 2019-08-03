出國注意！境外移入屈公病「半數從緬甸來」赴東南亞要防蚊

▲國際登革熱（綠）、屈公病（紅）疫情。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

近期與病媒蚊相關疫情頻傳，先是確認國內首見本土屈公病例，後續又有茲卡境外移入，而登革熱與屈公病的境外移入病例分別達到10年同期與歷年同期最高。疾病管制署表示，國際間多國登革熱及屈公病疫情嚴峻，國內近期也持續有自東南亞國家移入病例出現，特別屈公病近一個月來新增病例以來自緬甸為主，目前仍為暑期旅遊旺季，再次呼籲民眾如計劃前往流行地區應加強防蚊措施。

疾管署副署長莊人祥表示，國內上週新增22例境外移入登革熱病例，近一個月個案感染國家以柬埔寨、越南及菲律賓為多。今年截至8月3日累計277例境外移入病例，為近10年同期最高，九成以上個案於東南亞國家感染，以印尼、越南及柬埔寨為多。

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目前泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期，疾管署將以上各國、緬甸及印度共12國旅遊疫情建議列為第一級注意(Watch)。另南亞地區孟加拉近期疫情上升，美洲地區病例數高於近2年各年總數。

▲登革熱與屈公病差異。（圖／疾管署提供）

至於屈公病，目前已經累積24例境外移入個案，為自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高，且當中大多數是近一個月新增且以緬甸為主，累積24例裡面有半數、12例與緬甸相關，其餘依序是馬爾地夫4例、泰國3例、印尼2例、馬來西亞、菲律賓、印度各1例。

有鑑於屈公病境外移入疫情高於往年，又出現首例本土病例，疾病管制署首度針對屈公病發佈旅遊疫情建議等級，把近一個月境外移入病例來源的4個國家：緬甸、泰國、印度、馬爾地夫列入第一級注意(Watch)。

目前泰國屈公病疫情上升且處流行期；馬爾地夫、馬來西亞及美洲地區巴西疫情持續，前述國家病例數皆高於去年同期；另印度今年病例數已累計逾14,400例。

民眾如前往登革熱、屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。返國後如出現發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，告知醫師旅遊、活動史，以利及早診斷、治療與通報。