老脫皮又爆癢！醫提4招「擺脫香港腳」：公用拖鞋別亂穿

▲「香港腳」是頑強、傳染率高的黴菌引起。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

「香港腳」是頑強、傳染率高的黴菌引起，尤其在悶濕溫暖的環境特別容易滋長，一癢起來怎麼抓都無法止癢。對此，醫師指出，除了治療之外，香港腳患者也要做到「保持乾燥、勤換洗、穿對襪子和不赤腳」4大原則，才能避免香港腳反覆發作。

台中慈濟醫院家醫科醫師林巧容指出，香港腳的臨床特徵大致有四種型態，可能合併出現或接續發生，分別是腳趾型、乾燥角化型、水泡型和潰瘍型，香港腳發作時，不僅會癢到脫下鞋襪猛抓還是無法止癢，嚴重還會出現脫皮、腳趾縫或腳底、腳掌邊緣乾裂，甚至出現小水泡。

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目前治療上大多以塗抹抗黴菌藥膏為主，治療時間會因嚴重程度有所差異，大部分症狀要塗藥2到6周以上。台中慈濟醫院藥師劉凡瑀表示，除了要擦對藥物外，藥膏塗抹方式也有竅門，重點不是把藥擦滿、塗厚就好，而是要讓皮膚吸收才會有效果。

▲醫師提醒，想要脫離香港腳，除了治療，保持個人衛生也很重要。

劉凡瑀建議，要將藥膏塗抹於涵蓋病灶外圍2公分的正常皮膚，並且要按摩，藥膏才容易被皮膚吸收；另外擦完藥膏後，必須立即用肥皂洗手，防止黴菌傳染，切記不可以自行停藥，要配合醫師走完整個療程，才能真正根除皮膚黴菌孳生。

另外，林巧容也提醒，想要脫離「菌男黴女」的行列，除了治療，保持個人衛生也很重要，要讓雙腳與趾縫、鞋襪常保乾燥；襪子每天清洗、換穿，鞋子也要常替換；選擇吸汗佳的棉質襪及透氣性好的鞋子；公共場所不赤腳也不穿公用拖鞋。