痘痘、暗沈...皮膚問題不斷？醫揭「保養無效關鍵」：腸道卡卡了！

▲不管怎麼保養皮膚總是問題不斷？專家提醒要先做好腸道保健。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

許多女性常有保養品無論怎麼塗抹，還是不見好膚質的困擾，這時就要留意「腸道健康」了。醫師指出，其實氣色要好的關鍵來自健康的腸道，腸道卡卡，不好的物質無法順利排出，長久下來就會影響膚況，建議可透過攝取「優酪乳、益生菌」搭配足量的「膳食纖維」來維持腸道健康。

腸胃肝膽醫師蕭敦仁說明，近年由國外吹倡一股「腸道好、氣色好」的保養風潮，紐約時報也曾報導指出，腸道健康、維持良好菌叢、菌相，有助皮膚維持好氣色，腸胃機能的問題，除了一般顯見的便秘、腹瀉、脹氣或甚至腸瘜肉等健康威脅外，很少民眾會留意腸胃運作與氣色、皮膚狀態的關聯。

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蕭敦仁舉例，排便不暢會導致皮膚變差，是由於身體的毒素沒有及時排出，停留在大腸的時間太久，待排出的廢物被大腸重新吸收，一次、兩次、經年累月下毒素累積，就會漸漸讓皮膚變得暗沉粗糙，臉色自然也看起來差。

▲醫師建議，可透過攝取優酪乳、益生菌等方式保健腸道。

想要腸胃順暢，「維持菌相平衡」是許多專家建議的方式。蕭敦仁說，人體腸道中有許多腸內菌，好菌、壞菌都有，好菌能夠幫助腸胃機能運作，同時減少壞菌產出對人體有害的物質，日常可攝取優酪乳、益生菌，並足量攝取「膳食纖維來幫助腸胃順暢。

蕭敦仁特別提到，，優酪乳除了增加好菌外，台灣乳酸菌協會曾在2015年，針對40名上班族進行「高壓上班族腸道研究」，發現每位受測者連續3周每日早、晚各飲用一瓶優酪乳，經糞便與血液抽樣後，透過腸道中的發炎指數、細胞毒性、細胞DNA受損指數進行前後比對的數據發現，各項發炎與毒素評量指數皆有顯著改善。

優酪乳除了富含益生菌幫助維持腸道健康、促進新陳代謝，當中的牛奶蛋白也是維持健康膚質的重要營養成份之一。蕭敦仁提醒，優酪乳的種類很多，建議可挑選有經過國家健康食品認證，或可通過胃酸、膽酸考驗，確實抵達腸道的特定菌種。

