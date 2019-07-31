下班只想飆車、喝酒！醫：患職場適應障礙...5招擺脫「摸魚黑鍋」

▲新鮮人進職場壓力大，被主管認為偷懶，下班只想喝酒、飆車，該怎麼辦？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／黃慧玫

24歲的冠廷，畢業後任職網路電商行銷工作。由於工作量龐大，主管要求嚴苛，時常感受壓力沉重，上班時總頻繁跑廁所20多次，被主管認為是偷懶；最近，家人發現他容易暴怒，常上酒吧喝酒，甚至去飆車，造成隔天上班遲到或請假，趕緊陪他到精神科就醫檢查，經評估確診為「職場適應障礙」惹禍！

收治個案的身心診所院長楊聰財表示，社會新鮮人若察覺自己對於環境轉變的壓力已無法負荷，出現持續性的身心不適症狀時，應盡早就醫檢查，避免造成後續更嚴重慢性的焦慮症或憂鬱症，平時也可多運用以下紓壓方式來緩解壓力。

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紓壓5招助你身心放鬆 壓力得以紓解

1.運動：國內外已有相當多研究指出，運動有效幫助人們提昇正面的情緒、同時能緩解憂鬱症狀。建議遵循「運動333」，一周至少運動3天、1次至少30分鐘、心跳至少1分鐘130次。

▲運動能夠保持心肺健康，也能預防憂鬱症。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.深呼吸：平日可進行的放鬆訓練，即是進行深呼吸、吐氣，1天至少80次，早、中、晚、睡前各做20次。研究指出，深呼吸能將氧氣供至大腦，刺激副交感神經系統，透過降低心率與血壓的方式以抵銷壓力，為「壓力做強剋星」。

3.冥想：睡前練習冥想，藉以讓腦袋關機，有助緩解焦慮情緒，並幫助入眠。曾有研究顯示，冥想時能使大腦的神經通路達到最平靜的狀態，使得身心放鬆，情緒獲得紓解。

4.優質睡眠：長期處於高壓環境下，會造成睡前思緒緊張，導致睡眠品質低落，進而影響生活與工作效能。每天睡眠時間以6至8小時為原則，最理想為7小時。為了好入眠，睡前請避免使用手機等3C產品，可泡個熱水澡、喝杯熱牛奶放鬆身心，幫助入睡。將水分於白天補充足夠，晚上7點後要限制飲水，免得起床上廁所而導致睡眠中斷。

5.寫日記舒壓：研究顯示，工作一天後，若能詳細記錄這一日內發生的事情後，壓力大減，晚上睡得較香，也較不容易出現情緒問題，說明寫日記對心理壓力的紓解非常有效。不妨在睡前1個小時寫寫日記，有助於紓解心靈。

6.放棄章魚性格，學習調整態度：有章魚性格的人總恨不得自己有8隻手，可以關心所有事情，對周遭所有人事物都抱持掌控慾強，導致身心耗竭，造成自律神經失調，引發失眠或焦慮症。建議調整心態、適度放手，才能放過自己。

諮詢專家／身心診所院長 楊聰財 醫師

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