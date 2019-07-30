腸胃炎靠「運動飲料」補電解質？藥師揭「悲劇下場」：拉得更慘！

▲腸胃炎會有腹痛、腹瀉等不適症狀。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

不少人都遇過「腸胃炎」產生腹痛、嘔吐、腹瀉、發燒等不適症狀，而對於腸胃炎拉肚子的觀念是補充電解質，許多人都會直接選擇運動飲料；對此，藥師指出，若想補充電解質，應該選擇一般的電解質水，因為運動飲料通常為高滲透壓，反而會加重腹瀉的情形。

台北市立聯合醫院藥劑科王品心藥師指出，腸胃炎顧名思義就是腸胃發炎，通常是因為吃了不乾淨的水和食物，或被感染者的飛沫或糞便傳染造成細菌或病毒感染，除了會有腹痛、嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，嚴重的話還可能導致病人因脫水需送醫治療。

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腸胃炎可由藥物治療以及作息飲食調整來緩和不舒服的症狀；藥物治療方面，主要是緩解症狀，例如發燒給予退燒藥（acetaminophen或是NSAIDs）、止吐藥治療病人脫水症狀，必要時給予止瀉藥品，也可以搭配益生菌的補充增加腸胃好菌，若為細菌造成的腸胃炎，則會開立抗生素。

▲藥師提醒，若因腸胃炎引發腹瀉，千萬貿然透過運動飲料補充電解質。（圖／ET示意圖）

王品心提醒，很多民眾有腸胃炎症狀時，都會自己吃止瀉藥，但未就醫前不建議擅自服用止瀉藥物，當想補充電解質也應該到藥局購買電解質水，而不是直接喝運動飲料，因為運動飲料通常為高滲透壓，反而會加重腹瀉的情形。

飲食方面也要選擇對腸胃負擔較小的低刺激食物，除了避免辛辣、高油、高糖、牛奶等食物，也建議以少量多餐方式，方便評估身體狀況來調整用餐份量，搭配適當補充電解質及水分。

另外，現今正值暑假旅遊旺季，其中以亞洲、東南亞、非洲、中南美洲風險較高，免疫低下的老人或是孩童或是慢性病控制不佳者等都需要小心腸胃炎。