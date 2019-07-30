23歲女身高150胖到94公斤！「停經1年」狂甩半個自己...意外治癒糖尿病

▲台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師。（圖／醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名23歲小安身高150公分、94公斤、BMI值高達42，為了健康便到減重門診求診，檢查意外發現，小安已患有糖尿病及多囊性卵巢症候群，且影響生理期，一整年都沒月經。醫師替小安進行胃袖狀切除術，術後不僅肥胖問題改善，連糖尿病和多囊卵巢症候群都受到控制。

收治該病例的台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師指出，小安術前抽血檢查發現糖化血紅素8（正常應低於6.5），且一年無月經，執行手術後三天出院，三個月後因內分泌變正常，月經來了，糖化血色素也降到5.8，一年後小安體重順利降到64公斤。

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張健輝進一步提到，超過標準體態過多者，臨床上視為病態型肥胖，會建議積極做減重治療，避免衍生其他疾病，進行減重前，會依每位減重者的身體狀況，透過相關檢查，分析身體肌肉及脂肪的組成狀況，再提供各種不同組合的治療計畫。

▲胃袖狀切除術是以微創方式，在腹部打三個0.5到1.5公分的洞。

目前有抑制中樞神經、控制食慾的口服減重藥物，含腸泌素的減重針劑，以及胃袖狀切除術、胃繞道、胃束帶摺疊、胃折疊、胃束帶及胃內水球等的減重手術，同時配合肌力運動訓練、營養師的飲食建議及心理師身心調適諮商等。

以「胃袖狀切除術」舉例，該手術是以微創方式，在腹部打三個0.5到1.5公分的洞，透過洞口進入胃部，切除三分之二的胃，可藉以減少胃容量及飢餓賀爾蒙，增加飽足賀爾蒙，約可減少多餘體重的五成到六成。

另外，值得一提的是，小安原本只是希望有好的身形外表而減重，沒想到意外治癒糖尿病和多囊卵巢症候群。張健輝說，歐美許多臨床試驗顯示，減重手術確實對糖尿病有幫助，因此美國糖尿病學會在2018年的治療指引中，將減重手術列為過重或肥胖的第二型糖尿病人的治療策略。

▲胃袖狀切除術示意圖。