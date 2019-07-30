ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

23歲女身高150胖到94公斤！「停經1年」狂甩半個自己...意外治癒糖尿病

ETtoday健康雲

台北慈濟醫院減重手術。（圖／醫院提供）

▲台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師。（圖／醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名23歲小安身高150公分、94公斤、BMI值高達42，為了健康便到減重門診求診，檢查意外發現，小安已患有糖尿病及多囊性卵巢症候群，且影響生理期，一整年都沒月經。醫師替小安進行胃袖狀切除術，術後不僅肥胖問題改善，連糖尿病和多囊卵巢症候群都受到控制。

收治該病例的台北慈濟醫院一般外科張健輝醫師指出，小安術前抽血檢查發現糖化血紅素8（正常應低於6.5），且一年無月經，執行手術後三天出院，三個月後因內分泌變正常，月經來了，糖化血色素也降到5.8，一年後小安體重順利降到64公斤。

請繼續往下閱讀...

張健輝進一步提到，超過標準體態過多者，臨床上視為病態型肥胖，會建議積極做減重治療，避免衍生其他疾病，進行減重前，會依每位減重者的身體狀況，透過相關檢查，分析身體肌肉及脂肪的組成狀況，再提供各種不同組合的治療計畫。

台北慈濟醫院減重手術。（圖／醫院提供）

▲胃袖狀切除術是以微創方式，在腹部打三個0.5到1.5公分的洞。

目前有抑制中樞神經、控制食慾的口服減重藥物，含腸泌素的減重針劑，以及胃袖狀切除術、胃繞道、胃束帶摺疊、胃折疊、胃束帶及胃內水球等的減重手術，同時配合肌力運動訓練、營養師的飲食建議及心理師身心調適諮商等。

以「胃袖狀切除術」舉例，該手術是以微創方式，在腹部打三個0.5到1.5公分的洞，透過洞口進入胃部，切除三分之二的胃，可藉以減少胃容量及飢餓賀爾蒙，增加飽足賀爾蒙，約可減少多餘體重的五成到六成。

另外，值得一提的是，小安原本只是希望有好的身形外表而減重，沒想到意外治癒糖尿病和多囊卵巢症候群。張健輝說，歐美許多臨床試驗顯示，減重手術確實對糖尿病有幫助，因此美國糖尿病學會在2018年的治療指引中，將減重手術列為過重或肥胖的第二型糖尿病人的治療策略。

台北慈濟醫院減重手術。（圖／醫院提供）

▲胃袖狀切除術示意圖。

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

關鍵字： 肥胖 糖尿病 減重 減肥 減重手術 台北慈濟醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／「館長換血」內幕解析！醫揭「血漿置換術」關鍵狀況

8成童早上不喝牛奶！　營養師授「補鈣4招」想長高就聽話

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

影／膿水快炸出！他拔罐冒「85顆肉色泡泡」　網爆雞母皮...醫揭恐怖真相

怎麼灌咖啡都沒用？營養師推「提神早餐」組合：蛋白質是關鍵

月經沒爆量就是好事？醫揭「3大症狀」：小心卵巢早衰...顯老還會不孕！

想靠「優酪乳」解便秘？營養師教你「3大秘訣」每天要喝400ml

醫揭「子宮肌瘤」好發體質　愛甜食、吃冰小心了！

夏天也可以喝薑茶！中醫推「自製方」預防冷氣病、中暑

夏天喝青草茶退火！醫揭「禁忌族群」：7種人少喝！

讀者迴響

回到最上面