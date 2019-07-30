高薪低報？補充保費年短繳22億　7萬家公司「有問題」

▲補充保費上路至今，總欠繳金額高達66億元。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

為提升健保費負擔的公平性，健保署102年起規定若有經常性薪資以外的高額獎金、股利股息等6項達一定金額所得，應另繳納補充保費，由扣費單位彙整繳納健保署，但健保署對比106年財稅資料發現，有7萬餘家公司行號短繳，金額高達21億，近日將發函給各單位催繳。

健保署科長馮嘉柔表示，依據健保法規定，如有經常性薪資以外的高額獎金、兼職所得、執行業務收入、股利所得、利息所得、租金收入等6項所得或收入達一定金額以上，應另外繳納補充保險費。投保單位每月支付的薪資所得總額大於受僱者投保金額總額時，也要依差額按月計繳補充保險費。

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馮嘉柔提到，106年補充保費短繳的21億中，以投保單位短少16億最多，不排除是公司高薪低報，或者不了解申報規定，未來會透過發函、電話、舉辦說明會等多元管道加強輔導。至於個人補充保費短繳部分，則以兼職1.8億、獎金1.6億佔大宗，健保署都將進一步查核並催繳。

馮嘉柔說，102年補充保費開徵以來，總計短收金額約66億，97%公司或個人都在期限內完成補繳，但仍有2億元保費，至今仍在催繳中。

針對今年短繳單位，健保署也會先發函檢附查核名冊及相關資料供投保單位確認，如有疑義可檢附證明文件向所轄健保署各分區業務組申復更正應補繳金額，並請於收到繳款單後，於期限內繳納。