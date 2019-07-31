採訪後記／精障亦凡人！ 三訪「心朋友的店」　我給這餐打85分

▲心朋友的店外觀。（圖／記者張凱喨攝）

文／嚴云岑

7月19日，我在限時動態發了一張照片，附註「別具意義的一餐」。這是我第二次到店裡採訪，從備餐看到出餐，直到整盤醉雞飯被我吃下肚。

平心而論，蠻好吃的，與同價位的餐點相比，我給這餐打85分，當然，也有可能是因為我太餓了。

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心朋友的店，我前後去了三次。一開始是某位受訪者跟我約了這家店，我上網查了資料，發現這是家「有趣」的店，原本只想在文章中帶過，作為精障者回歸社區的佐證，但在與金林總幹事（以下稱金姐）通話，告訴她我的採訪需求時，她丟出的一句話，讓我決定大改方向。

她說：「謝謝你的關心，可是我們今年底就要收攤了，現在正在籌資遣費。」

15年的店怎麼說關就關了？我有點震驚，馬上跟她約了隔天詳聊，這是我第一次到訪，也是第一次見到這些「甜心」們。第一位主動跟我接觸的，是不願意露臉的小謙。

▲心朋友的店醉雞飯。（圖／記者嚴云岑攝）

當我正跟金姐聊到餐廳的財務問題，小謙突然一屁股坐到她旁邊的空位上。

「我有話要說！」他就直勾勾地盯著我，完全沒有對打斷別人談話感到抱歉，或者覺得驀地插進錄影中有何不妥。

我說，好的，你請說。

「可是我不想露臉。」他指著我架在腳架上的手機。

於是我把手機取下。才剛關掉螢幕，他開始批哩啪啦地說起金姐的好話，「她就像媽媽一樣，會鼓勵我們。」「有她在我很安心。」「她都會好好聽我們說話，很多人不想聽我們講話。」

雖然小謙的行為很唐突，但他的言語卻真摯地令人動容。且在他把想說的話說完後，他又驀地起身離去，進到吧檯繼續未完成的工作。這段對話，應該是促成我寫這篇專題的最主要原因。

▲精障甜心阿哲幫顧客點餐。（圖／記者張凱喨攝）

最後一次去，是我上週寫作卡關時，趁著採訪空檔短暫探訪，我沒有走進店裡，只是在巷口站了20分鐘，觀察這家店與社區民眾的互動。

沒有觀察出什麼心得。因為這就是一家再普通不過的店，除了招牌上有著「精障庇護工場」幾個字，它與其他鄰近的餐廳沒什麼不同，民眾來吃飯，單純是因為它好吃，不是因為它的組成特別，更不是同情。

精障就是這樣，只要給他們機會，他們雖然動作慢了點、東西記不住，卻能做出好吃的餐點，也能跟「平凡人」一模一樣。雖然希望渺茫，但距離年底還有4個月，你我都可以幫它一把。

心朋友的店

地址：台北市基隆路二段79巷1弄1號

電話 : 2737-4279 傳真 : 2737-3279

營業 : 週一至週五 7:30~16:30