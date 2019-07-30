摳乳房粉刺！20歲比基尼妹「爆長3*3cm膿塊」要切開　媽一看秒崩潰



▲20歲女大生摳乳房粉刺，有傷口還玩水，引發蜂窩性組織炎。（示意圖，非新聞當事人／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

女生遇到婦科問題，常因病關私密部位而害羞就醫，一拖再拖！一名20歲女大生在擠完「乳房粉刺」後穿比基尼玩水，造成患部發炎紅腫，當下卻未就診，一路從墾丁拖回台北，結果開始高燒不退，媽媽驚覺有異火速帶女兒求診。結果醫師一掀開她衣服，乳房皮膚的慘況讓媽媽秒崩潰。

年輕女生千萬別害羞看婦科！急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享一名20歲女大生，趁著夏天和好友相約墾丁玩水，女生們一起洗澡「坦誠相見」時，一名女性友人突然說：「又長粉刺了」，並開始動手擠壓乳頭旁的粉刺，女大生看了超震驚，友人接著說：「你不知道這裡毛孔很大，有時會長粉刺。」



▲媽媽一看到女兒乳房的慘況，直接在急診室崩潰。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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友人語畢後，女大生在穿衣服時偷看一下胸部，意外發現長了顆粉刺，用手一摳真的「擠出東西」！田知學說，她忽略了乳房上留下一個小傷口，穿上比基尼到海邊狂歡，浪一打上來，連帶沙粒一起衝進比基尼和內褲裡，「一直在那邊磨」，海水夾雜汗水，使得傷口連同周邊皮膚漸漸紅腫，卻因害羞而未尋求協助。

女大生一路拖回台北，開始發高燒伴隨著發抖，媽媽一看驚覺不對勁帶著她直奔急診，一問才知道她「乳房怪怪的」。田知學帶女大生到簾子後，一掀開衣服「媽媽就先崩潰了！」看到心愛的女兒乳房腫起來，且觸診還有個3*3摸起來的膿塊，為乳房蜂窩性組織炎，即時會診外科醫師「切開引流」。她也坦言，術後恐造成乳房凹陷變形，母女聽了當場相擁而泣。



田知學也提醒，很多病痛可以提早預防或診治，尤其私密處等婦科問題，常見於未婚、單身的女生身上，都因為害羞就醫，一拖再拖最終送急診時，都已達需「切開引流」的地步。呼籲女性朋友們重視身體的轉變，即早發現即早治療。