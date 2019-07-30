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弟弟立正「2→8cm」算正常？高中男憂：包莖卡卡害的...醫曝癌變下場

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▲▼生殖器,陽痿,男性,香蕉,包皮,包莖,陰莖（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

▲陰莖勃起長度，跟包莖沒有直接關係，反而要注意肥胖會讓視覺小一號覺。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

撰稿：謝承恩
諮詢專家：亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任邱鴻傑

Ｑ：醫生你好，我現在是高中一年級，陰莖在未勃起時只有2公分，並且是包莖的狀態，就算是勃起也才8公分左右，龜頭也不能自行露出，但用手撥可以露出龜頭，但把龜頭整個露出來時，會覺得很緊很卡很不舒服，請問該怎麼辦？

Ａ：有包莖困擾跟陰莖長短沒有太大的關係，以一般台灣男性的勃起長度平均值約落在9~12公分，但如果本身肥胖、被恥骨脂肪層包裹，會讓陰莖看起來短了2~3公分，以來信的個案來說，勃起落在8公分也屬於正常範圍，建議要調整飲食、多運動，讓身材更健康精實，也可以能視覺長度加深。

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另外，比較要注意的是，包莖狀態會造成的束縛感、疼痛感與感染問題。尤其是高中，早已過了「新生兒」割包皮的時機，到了青春期過後，若仍屬於包皮過長、包莖的狀態，很可能會造成性交疼痛與勃起疼痛，包皮跟龜頭處也會因為清潔不周，引起細菌滋生與尿路感染。

▲▼陰莖,包莖,包皮,下體,手術,割包皮,泌尿道。（圖／亞大醫院提供）

▲包莖要注意衛生習慣不佳，導致感染與癌變機率。（圖／亞大醫院提供）

邱鴻傑表示，自己遇到國中生患者就醫，因包皮過長，龜頭銜接處10幾年沒好好清乾淨，卡了一層厚厚包皮垢，造成反覆性發炎，趁暑假手術割包皮，讓小弟弟出頭天。如果長期置之不理，容易讓包皮皮膚和龜頭觀狀溝處出現沾黏，性交時也會造成自己跟伴侶的感染機率，加上常常摩擦、衛生習慣不佳，麟狀上皮細胞癌變的機率也高，也就是俗稱的「陰莖癌」。

他建議，如果新生兒沒有割包皮，大概到了青春期後割，讓龜頭露出來不只美觀，也可以減少泌尿感染。醫師也會看包莖程度來評估是否需要手術，患者若自述「包皮束住的感覺，用手還可以撥開，但是會緊緊痛痛的」，會先開類固醇藥膏擦拭，讓弟弟「鬆開」，不一定要手術。但若開口太小、龜頭無法推出來，甚至發生2次以上的發炎，最好要透過手術一勞永逸。

邱鴻傑也提醒，如果要做割包皮手術，國中生未滿20歲以下，需要家長陪同並簽署同意書，若是已年滿20歲，也可先經醫師評估是否需要手術，而術後的患者也一定要遵照醫師囑咐好好保養傷口、確實清潔，降低感染及癌細胞病變的機會。

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