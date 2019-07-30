腸病毒流行中！7歲女童染71型重症併發腦炎...加護病房住11天

▲疾管署疫情週報，腸病毒連續兩週下降但仍處於流行，且確認2例重症。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（30）日公布最新腸病毒疫情，上週新確認2例腸病毒71型重症個案，當中一例是居住北部的7歲女童，出現發燒、嗜睡、疱疹性咽峽炎及運動失調等症狀，第二次就醫時被收治加護病房，住了11天才症狀緩解康復出院。疾管署提醒，目前腸病毒仍處流行期，若家中孩子感染腸病毒，家長務必留心重症病徵，避免錯失黃金治療期。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這2例腸病毒重症個案分別是7歲北部女童以及中部未滿1歲的男童，都是併發腦炎被收治加護病房。女童先是發燒就醫，隔天又因為症狀持續且出現嗜睡、走不穩等症狀送醫，隨即被收治住院，經檢驗確認感染腸病毒71型。

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另一名中部未滿1歲男童因發燒、口腔潰瘍、足底紅疹就醫，之後因食慾不佳，且出現肌抽躍及右上肢無力，經住院治療1週病況改善，目前2人均已出院。

疾管署副署長莊人祥表示，這兩例發病都在7月初，當時仍在疫情高峰，而近期腸病毒疫情已經連續兩週下降，但仍處於流行期，以相關趨勢評估希望在8月底脫離流行，這段期間民眾仍不能掉以輕心。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上週(7月21日至7月27日)國內腸病毒門急診就診共計15,530人次，較前一週略降5.1%；近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，不過，近幾週全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計203例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主，另累計24例腸病毒併發重症病例，以感染71型為多(17例)。

林詠青提醒，腸病毒傳染力強，雖然現在暑假期間，小朋友沒有上學，與同學間接觸減少，但仍可能到公共場所接觸到腸病毒，提醒家長多注意個人與孩童衛生習慣，正確洗手。

家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一週內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。