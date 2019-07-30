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癌從外觀看！醫曝「5黑痣」恐變皮膚癌...長在這些點＝警戒區

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痣,長痣。（圖／記者李佳蓉攝）
▲身上的痣竟可能是癌細胞。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

長大後，身體不時冒出一些痣，不過有些痣竟可能和癌症有關。基隆長庚醫院外科教授江坤俊在節目《健康2.0》分享，有位病人腳底長黑痣，拖了半年才來看診，檢查竟是黑色素細胞瘤，且淋巴結、肺部通通受到感染，所幸使用免疫治療才得以治療。皮膚科醫師蔡宗樺也建議，若痣出現不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於0.6公分、明顯凸起或腫塊等狀況，就需多加觀察。

江坤俊分享，自己曾收治過一位病人說想看腳底，江坤俊以為是看雞眼，結果對方一抬起腳，他就嚇到，因為腳底有3公分的黑痣，凸起來、中間爛爛的，雖然對方表示不痛，但是痣已經存在半年多，還不時流一些湯湯水水的東西。江坤俊立刻幫忙切片，果然就是黑色素細胞瘤。

▲▼壞痣分辨。（圖／擷取自健康2.0）
▲從外觀分辨黑痣。（圖／擷取自節目《健康2.0》）

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江坤俊表示，在門診的時候，就摸到病患腋下、大腿、腹股溝的淋巴結全都腫大，之後做全身掃描，發現除了淋巴結感染之外，肺部也通通都感染。他說，黑色素細胞瘤其實是皮膚癌裡算最惡性的一種，因為它很會轉移，以現在傳統的化療處裡，並沒有太大的效果，所幸後來做免疫治療，而黑色素細胞瘤對這種治療有效果，所以該病患到現在還活著。

皮膚科醫師蔡宗樺也在節目中指出，因為黑色素的細胞瘤分成好幾類，東方人最常見的細胞瘤，就好發於手掌和腳掌，若某天這兩個位置長出黑痣，需多加注意。此外，從外觀就可以分辨身上的痣是好是壞，若出現不對稱、邊緣不規則、顏色不均勻、直徑大於0.6公分、明顯凸起或腫塊，或是表面有破皮流血的痣，可能就是黑色素細胞瘤。

關鍵字： 健康2.0 黑色素細胞瘤 健康百科 皮膚癌
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