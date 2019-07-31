手臂皮爛整片！一拍隱翅蟲…「毒液噴炸」全灼傷　醫曝必知4大重點



▲千萬別拍打隱翅蟲，它噴濺出的黏液會誘發過敏和灼傷。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

炎炎夏日除了蚊子肆虐，最怕「蟲蟲大軍」侵襲！有民眾就醫主訴「醫師，剛剛有蟲爬在脖子上，把它打掉之後，皮膚又癢又痛，怎麼辦呢？」每到夏季，皮膚上出現線狀痕跡及壞死性紅斑，就是「隱翅蟲皮膚炎」，醫師也提出4點建議，避免皮膚爛整片。

大千健康醫療體系康平診所皮膚科醫師蕭毓良表示，隱翅蟲主要在夏季出沒且本身有趨光習性，因此除在山區及郊區會出現，也容易在住家中被發現。隱翅蟲皮膚炎不是因為蟲螫咬人體所導致，而是蟲體內含有刺激性毒素「隱翅蟲素」造成的。



▲隱翅蟲於皮膚上爬行時，會留下線性痕跡。

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蕭毓良解釋，當隱翅蟲在皮膚上爬行時，會從關節腔分泌出隱翅蟲素，引起皮膚病變，造成線狀痕跡；若被打死或壓碎時，則會造成毒液大量濺出，產生嚴重的皮膚過敏及灼傷，患部隨即會發生刺痛、紅腫、水泡與糜爛。若手指有沾到毒液，又再去碰觸到其他部位的皮膚，就會擴大病灶的範圍。

除了在戶外容易接觸到隱翅蟲之外，蕭毓良指出，不少案例是因隱翅蟲跑進家中臥室，一覺醒來才發現皮膚出現潰爛，因此建議民眾：



1.就寢前檢查床鋪是否有隱翅蟲。

2.在戶外活動時要穿著遮蔽性衣物。

3.看到隱翅蟲不要用手打死，最好用口將蟲子吹走，避免接觸到大量的蟲液。

4.若不慎沾到蟲液，立即以肥皂及大量清水沖洗乾淨，並立即就醫。