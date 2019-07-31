一開口就中！男生靠「3招說話術」溫暖妹子心…明天就脫魯了



▲好想要脫單？學會「怎麼說話」溫暖妹子心很重要。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

文／無誠勿愛事務所

「並非每個人都喜歡聰明的人，但有種人大家都愛，就是能為自己帶來正面情緒價值的人」

而那個他不一定帥，但是人見人愛，花見花開。

一個人的言語容易反映他的情商，懂得暖心說話的男人通常也有能力去顧及他人的心理感受，對於許多異性而言，這無異就像太陽一樣，能夠在接近他時得到溫暖，自然身邊的異性會越來越多。但是要怎樣做到「暖心說話」呢？簡易3招，教你成為魅力暖男。

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1.讓自己置身在對方的處境裡，陪她渡過情緒起落

溝通的精隨在於能夠理解對方的處境，並且站在她的角度去感受對方目前的心理狀態，這有助於我們開啟深度交流的基礎，並且令對方明確感受到我們對她的在乎，拉近彼此的相處距離。試想今天當你心情低潮時，你會渴望有人能理解你當前的感受，還是對你冷嘲熱諷？

例如，女生：「今天早上因為工作上的疏忽，被主管在位置上罵了一個小時，然後我就跑進廁所哭了一陣子。」

男生可回應：「恩，當著這麼多人面，換作是我，那感覺一定很不好受，現在有好一點了嗎？」



▲懂得不膚淺的挖掘女生身上優點，能一秒打中她的心。（示意圖／記者黃克翔攝）

2.挖掘對方身上的優點，真誠地說出來

每個人身上或多或少會有一些優點，優點本身不一定要非常特殊，例如：做事很專注、文書處理細心、待人有禮貌、穿著得體等等。各位可以試著，每次發現對方身上的優點或特質時，不妨試著點出來並給予適度讚美，這對於對方會是突如其來的禮物。每個人都希望受到他人的關注或重視，挖掘優點並真誠給予回應就是最簡易的價值給予。

例如，女同事將文件遞給你

男生可回應：「我覺得你滿細心的欸，每次都把會議討論項目列的很清楚。」

3.適時表達感謝

對於華人而言，我們時常把感謝放在心裡，但是不太能夠表達出來。感恩的力量是能夠感染周遭的人向你靠近的，適時的表示感激更顯得你是一個懂得體諒他人的質男，畢竟和這樣的人相處，感受是舒服的，也容易遠離負面人事物。

例如，約會時女生先幫忙結帳

男生可回應：「謝謝你今天主動幫我先付錢，你真的滿善解人意的。」

你的生活周遭也應該出現過這種人，平常說話總是能夠打中你內心最深層的渴望，他的稱讚總像是神來一筆，落在最好的時刻，令人感到很舒服，或是在你最徬徨無助時，會支持你走過低谷深淵，彷彿對方總是能給出「你真的滿懂我在想什麼」的感覺，就會不自覺地向他靠近。懂得暖心溝通，不僅幫你拓展人緣，更能幫助你和喜歡的異性更接近。

本文作者：無誠勿愛事務所，我們的願景是讓人們相信「真誠」，在感情裡是行得通、有力量的。因為我們深知：「真誠不能幫你把妹、馭男，卻是通往另一顆真心最近的路」。我們不是愛情的專家，卻是實實在在走過幾段感情彎路的人。透過分享這些彎路上發生過的故事、情感、價值觀！我們能夠讓你在感情裡，找到自己心之所盼的愛。

本文經授權轉自：無誠勿愛事務所