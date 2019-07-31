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洗牙清結石！醫曝「這4種人」不適合　小心細菌直流心臟

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點評:這些人洗牙前，要先告知病史哦～
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▲牙醫。（圖／Pixabay）
▲每半年就得洗一次牙，但並非人人都適合。（示意圖／Pixabay）

圖、文／健談

雖然每天刷牙，但若未徹底潔牙，牙結石仍會默默堆積，侵蝕牙齦與口腔健康，因此定期洗牙確有其必要性！柏登牙醫院長黃斌洋醫師提醒，洗牙是維護口腔健康的必要之舉；然而，因洗牙需透過機器震動來清潔，且可能會造成牙齦輕微的傷口，因此若有凝血異常、先天性心臟病、裝有心律調節器、慢性肺部疾病者在洗牙前應主動告知醫師，以利醫師評估與準備。

洗牙清結石！醫曝「這4種人」不適合。（圖／健談授權提供）
▲醫生分析「這4種患者」洗牙前務必主動告知病史。（圖／健談授權提供）

為維護口腔健康，一般建議民眾應每半年洗牙一次，及時清除牙結石，才能避免牙結石堆積惡化成牙齦炎、牙周病等口腔問題。黃斌洋醫師說明，牙結石是由牙菌斑堆積而來，若已形成結石時，即便用牙線、牙刷也難以清除，故需要藉由定期洗牙來清除牙結石問題。而洗牙是利用電磁效應原理，透過機器的高密度震盪加上水流來清除牙齦溝的頑強結石，在清潔的過程中，可能會造成牙齦出現細微的傷口，雖然對一般人無害，但若有以下疾病者則多加留意！

1.凝血異常者：

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因採用超音波洗牙恐造成牙齦出現細微傷口，患者可能會有凝血不易，甚至是細菌感染的可能性。

2. 使用心律調節器者：

因超音波洗牙是運用電磁效應原理，在洗牙過程恐干擾心律調節器的正常運作。

3.心臟疾病者：

若有先天性心臟病、曾患有細菌性心內膜炎、或換過心臟瓣膜者都須留意因洗牙導致的牙齦傷口恐有細菌感染的可能性，且細菌可能會經由血液循環到達心臟，恐導致心內膜炎、或使心臟構造受到損傷。

4.慢性肺部疾病者：

洗牙時因機器震盪會產生許多細微的水滴，對於患者來說這些細微水珠可能會刺激氣管造成氣管收縮，進而出現呼吸受阻的狀況。

黃斌洋醫師提醒，為維護個人健康，上述患者在洗牙前一定要主動告知醫師相關病史，以利醫師進行評估與事前準備。

諮詢專家：北台灣牙醫植體醫學會前理事長暨柏登牙醫院長黃斌洋醫師
本文經授權轉自：健談

關鍵字： 健康百科 洗牙 牙結石 健談 黃斌洋
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