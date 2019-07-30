吹冷氣也會中暑！醫揭「陰暑」8症狀：愛喝冰飲、吃冰族小心了

▲台灣夏季天氣悶熱，若長時間曝曬太陽下又沒注意水分補充，容易造成中暑。（圖／記者邱顯燁攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣夏季天氣悶熱，若長時間在外活動，沒注意適當補充水分和休息，容易中「暑邪」。中醫師指出，除了常見的中暑，也要當心「陰暑」，不少人因為夏天貪涼，過飲冰水、過食冰品或久待冷氣強的室內，導致氣血循環被抑制，體溫調節異常，出現「怕冷、發熱卻不流汗、身體痠痛、倦怠、腹瀉、腹痛、胸悶、嘔吐」等症狀。

桃園醫院中醫師邱上銘指出，普遍民眾知道的中暑，大多是「陽暑」，多因夏季在外出汗太多，耗氣傷津又感暑邪，導致身熱、大汗、心煩、口渴，有時可見口唇乾燥、噁心嘔吐、胸悶氣短等症狀，嚴重甚至會出現身體發燙、大汗淋漓、意識模糊、四肢抽搐等急性症狀。

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▲醫師提醒，長時間待在冷氣房，也容易產生「陰暑」。（圖／免費圖庫）

刮痧為中醫治療中暑的方法之一。邱上銘說明，運用刮痧可以使擴張表面微血管，促進血液循環，達到「祛熱除濕」的功效，要特別注意的是，刮痧要用平整器具（如陶瓷湯匙、牛角板），選定欲刮痧的部位，塗上無刺激性的按摩油或藥膏，沿同一方向，由上往下反覆約10-20次，須注意力量適中。

邱上銘提醒，若發生中暑現象，應立即停止戶外活動，移至陰涼通風處休息，並鬆開衣物，使身體透氣，也可以用濕毛巾擦拭臉部、手腳，加速體溫降低。

另外，也要適量飲用水分或含電解質運動飲料，建議以溫水或涼水為佳，飲用冰水可能導致體內的熱無法排出，若相關不適症狀持續較久或是出現意識改變、抽搐等症狀，應立即就醫治療。