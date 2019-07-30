夏天「清爽吃」照樣胖！涼麵、沙拉「3食物」餓炸反吃更多

▲涼麵中的油麵、芝麻醬都屬於高油脂食物，青菜量更是少之又少。（圖／資料照）

文／李佳蕙

天氣熱，總是令人狂冒汗，食慾不佳，吃得也很少，但…為什麼體重還是一直直線上升？

天氣熱造成食慾不佳，但也改變原本的活動量及飲食，體重直線上升主要跟天氣熱易流汗、冰品飲料不離手、輕食取代正餐有關。你一定很疑惑跟這些有什麼關係呢？以下依序說明：

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1.天氣熱：長時間待在冷氣房，體溫降低，加上缺乏活動量，自然基礎代謝率容易降低，天氣熱容易流汗，但天氣熱流汗與運動流汗完全不同，只是身體自然散熱，並沒有運動效果，常常讓人誤會流汗多消耗熱量多，其實是錯誤的觀念，主要看造成流汗的原因是天氣熱還是運動才對！

2.冰品飲料：天氣熱容易口渴，需要攝取大量水分，很多人會選擇消暑的冰品，甚至滿街隨手可得的手搖飲，而冰品與手搖飲都含精製糖，如果短時間為了消暑，吃冰品又喝手搖飲，當天的精緻糖攝取絕對超標，整個夏天累積下來，即使正餐沒食慾吃得少，光這些冰品、手搖飲中的精緻糖，就會使你的體重直線上升！

3.輕食：夏天食慾不佳，常常會選擇感覺清爽零負擔的輕食──沙拉、涼麵，份量小，吃起來清爽開胃，但是這些輕食一不小心，也是會讓你在夏天變胖！

輕食沙拉通常不均衡，容易缺少主食（白飯、麵條、燕麥、吐司、地瓜）及蛋白質（雞蛋、牛奶、豆漿、豆腐、肉類、海鮮），選擇上需要多留意，甚至自行補足主食及蛋白質，沙拉醬的選擇要注意，避免千島醬、凱薩醬，選擇和風醬、油醋醬能避免攝取過多油脂。

涼麵算是夏天大家很常吃的食物，但其實熱量也不低-350-600大卡不等，涼麵中的油麵、芝麻醬都屬於高油脂食物，而且涼麵裡的蔬菜量非常少（胡蘿蔔、小黃瓜），整餐不均衡，主要為主食，缺少蛋白質（雞蛋、牛奶、豆漿、豆腐、肉類、海鮮）及蔬菜，容易造成血糖波動起伏大，沒有飽足感，短時間感到飢餓。

建議想吃涼麵可以選擇多種配料（肉類、蛋、蔬菜），芝麻醬添加一半，或者選擇鰹魚醬、柴魚醬、和風醬，可以減少油脂攝取，麵條選擇蕎麥優於油麵，替換過後的涼麵，熱量可以減少100-200大卡不等喔！ 現在知道為什麼夏天會變胖了吧？趕快修正一下飲食，這個夏天你絕對不會變胖！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。