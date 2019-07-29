咖啡拿鐵中槍！專家揭「這些飲料＋牛奶＝鈣流失」...有你愛喝的嗎？



▲紅茶裡的草酸和牛奶的鈣形成草酸鈣，降低身體吸收鈣。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

台灣飲料相當盛行，從手搖飲到便利超商的咖啡，使得人手一杯咖啡或茶飲。有些人覺得加奶精並不健康，因此使用牛奶取代，認為這樣新鮮又能補鈣。不過真的是這樣嗎？食品技師張邦妮指出，咖啡和紅茶裡的草酸會和牛奶的鈣形成「草酸鈣」，降低身體吸收鈣，平時可以多補充高鈣食物和曬太陽，以預防骨質疏鬆。

食品技師張邦妮表示，乳品如果與咖啡、紅茶等含有咖啡因的飲料一起飲用，乳品中的鈣質會與咖啡、紅茶中所含的草酸結合，形成「草酸鈣」，降低鈣質的吸收。雖然喝拿鐵、鮮奶茶還是有些微的鈣質，但添加鮮奶若是為了補充鈣質，還不如直接喝鮮奶，才能攝取到足夠的鈣。



▲曬太陽會得到維生素D，能幫助腸道吸收鈣質。（圖／記者季相儒攝）

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一般觀念，都認為多喝咖啡、紅茶會導致鈣質流失，增加骨質疏鬆的風險，那加牛奶又無法補鈣，到底該不該繼續飲用？對此，張邦妮指出，端看飲食中的鈣質有無攝取足夠，根據研究指出，每日鈣質攝取在700 mg以下，咖啡攝取量與骨質疏鬆有較大的相關，若每日攝取在700 mg以上，兩者就沒有顯著相關性。因此，鈣質攝取足夠的人若適量飲用咖啡、紅茶，並不會提高骨質風險或鈣質流失，還能攝取到對身體有益的抗氧化物質。



提到高鈣食物，張邦妮說除了牛奶之外，還有乳製品優格、天然起司；豆製品的豆干、豆腐；深綠色蔬菜的秋葵、海帶、菇類、莧菜等；堅果類的芝麻、杏仁；還有小魚乾等，都是鈣質豐富的來源之一。另外，除了鈣質外，維生素、鎂、鋅等營養素也都跟骨骼健康有很大關聯，從各類型食物中均衡攝取營養，才能有效促進健康。

張邦妮表示，想補鈣不只是從飲食中攝取，還可以直接曬太陽，大約每日10到15分鐘，裡頭的維生素D能幫助腸道吸收鈣質，但要避免中午紫外線過量時去曝曬，否則會傷到皮膚、加速老化。

（受訪者簡介：食品技師張邦妮。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。）

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