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胃食道逆流免受插管苦！「無線膠囊」零疼痛釘入...還能自己拉出來

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▲零疼痛！「無線膠囊」檢查胃食道逆流　釘進去一週自動排出。（圖／記者嚴云岑攝）

▲零疼痛！「無線膠囊」監測胃食道逆流。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

胃食道逆流是現代人常見的消化道疾病，近3年罹病人數從61.6萬增長至76.6萬人次，且有1/3的患者，在使用2個月以上的陽離子幫浦阻斷劑治療後，症狀無明顯改善，只能考慮接受內視鏡外科手術治療。為了確定患者的症狀與胃食道逆流有關，台北榮總率先引進96小時無線食道酸鹼膠囊檢查，準確率從7成提升到9成，但需自費3至5萬元檢測。

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台北榮總內視鏡中心主任盧俊良表示，傳統食道酸鹼值檢查為24小時，需將一條細小導管，經鼻腔將管線置放於胃食道接口上方5公分處，再將導管連接到一台手掌大的小型電腦，測量食道中的酸鹼值。

雖然傳統導管間冊可詳細評估反流到食道物質成分與方向，但許多病患無法忍帶導管帶來的不適感，無法完成檢查，且有些病患在24內剛好沒有明顯逆流症狀，無法反應平時不舒服的情形，都會影響到酸鹼值檢查結果。

▲零疼痛！「無線膠囊」檢查胃食道逆流　釘進去一週自動排出。（圖／記者嚴云岑攝）

▲高解析度食道動力學檢測。

去年引進的無線食道酸鹼膠囊，則只需將酸鹼定測膠囊「釘」在食道黏膜上，就能在96小時內，將食道酸鹼值透過無線傳輸方式送至體外的接受器中，檢查過程中患者可維持正常的作息與飲食，大部份病患皆無不適感，且有95%的病患在教能植入一週後會自行排出。

今年44歲的女性病患就是無線食道酸鹼膠囊的受惠者，168公分的她體重高達80公斤，出現火燒心、逆流胸痛3年多，且服用陽離子幫浦阻斷劑治療亦未見效，在手術前，醫師幫她做了96小時的無線檢測，果然在食道偵測出9.6%的酸暴露，遠高於正常值的5.8%，確診頑固型胃食道逆流，後也透過手術找回健康。

▲零疼痛！「無線膠囊」檢查胃食道逆流　釘進去一週自動排出。（圖／記者嚴云岑攝）

▲頑固型胃食道逆流病患透過無線膠囊確診病因。

盧俊良提到，胃食道逆流的典型症狀為胸口灼熱或酸逆流感，非典型症狀則有吞嚥困難、咳嗽、胸痛、咽喉炎、逆流性牙侵蝕、氣喘、聲音沙啞等。年齡大於40歲、腸胃道出血、體重減輕、貧血等，若出現胸痛、氣喘等胸腔或喉部症狀，可能就是胃食道逆流所造成的非典型症狀時，則建議接受上消化道內視鏡評估。

內視鏡檢查結果如果發現有逆流性食道炎，則可使用治療陽離子幫浦阻斷劑治療，如果沒有異常發現，則可考慮接受兩周的陽離子幫浦阻斷劑或第二型氫離子受器阻斷劑來治療，或者安排食道酸鹼值以及高解析度食道動力學檢查。

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關鍵字： 胃食道逆流 火燒心 台北榮總 無線膠囊
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