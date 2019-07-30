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常喝咖啡恐骨鬆！醫曝「吃這些」搶救流失鈣...6高危險群必看

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▲▼膝蓋,爬山,登山,行走。（圖／翻攝自pixabay）
▲咖啡富含草酸和咖啡因，會破壞骨鈣形成。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

咖啡幫助提神，因此現在上班族人手一杯，好面對接下來一整天的工作轟炸。不過，骨科醫師饒瑞悌在粉絲團《Dr.Gary饒瑞悌醫師》表示，咖啡富含草酸和咖啡因，會破壞骨鈣形成，若常喝咖啡恐造成骨質疏鬆，建議多從補鈣食物攝取。平時就多補充骨本，別等到骨鬆那天才開始。

骨科醫師饒瑞悌表示，雖然喝咖啡已經成為開啟一整天活力的儀式，但咖啡豆當中的草酸與咖啡因會使骨鈣減少、抑制生長，長期下來容易導致骨質疏鬆。建議從牛奶、起司、花椰菜等多鈣食物補充回來，別等到骨鬆那天才開始，應該從每次的食物選擇來保護骨本。

此外，骨科醫師劉俊良也指出，骨質疏鬆症高危險群包含50歲以上停經女性、 65歲以上男性、類風濕性關節炎、長期服用類固醇、甲狀腺或腎臟疾病等，建議早期篩檢早期治療，才能有效的預防骨折的發生。骨質疏鬆平常沒有感覺，但卻是造成骨折的無形殺手。一般人跌倒並不容易骨折，但骨質疏鬆的人，一跌倒就可能出現手腕、髖關節、腳踝或脊椎的骨折。

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▲▼牛奶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲多喝牛奶可以補充鈣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉俊良先前在接受《ETtoday健康雲》訪問時建議，預防骨質疏鬆可以這樣做。

1.補充鈣質及維生素D
每天需要1000毫克的鈣質及800國際單位的維生素D。牛奶、雞蛋、鮭魚都是良好的鈣質及維生素D的來源。

2.足夠的日曬
日曬可以幫助人體製造更多維生素D。建議每日上午10點到下午3點的時段，曝曬10～15分鐘。

3.適量運動
健走、深蹲、舉啞鈴等負重運動可以增加骨質密度和強健肌肉。

4.避免不良生活習慣
避免抽菸、喝酒及過度飲用咖啡。

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關鍵字： 饒瑞悌 Dr.Gary饒瑞悌醫師 咖啡 骨頭 飲食健康 健康百科
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