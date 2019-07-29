加強版針灸刺激！醫解析「埋線減重」：這些族群不適合

▲不少人會尋求醫療幫助減肥，醫師提醒，運動和飲食控制最重要。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

減肥是不少人每天都在煩惱的問題，除了運動和飲食控制之外，部分的人也會尋求醫療幫助，其中「中醫埋線」也是選擇之一，但究竟埋線是什麼？中醫師解釋，中醫埋線其實是「加強版針灸刺激」，透過手術用的「羊腸線」植入適合的穴道，讓穴位有持續性治療。

中醫師周宗翰說，羊腸線埋入身體後，約5到10天會被人體組織吸收，通常建議一週以後再埋第二次，埋線的頻率不宜太過頻繁，要看個人體質的代謝快慢，看看羊腸線在體內分解吸收的狀況如何，且不只是瘦身，埋線也可廣泛利用在治療內科、婦科、過敏性疾病和疾病治療上。

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▲醫師指出，中醫埋線其實是加強版針灸刺激。

若單純以埋線減重來看，並非每個人都適合！周宗翰指出，穴位埋線減重副作用比埋針小，但「對針灸有莫名懼怕感、蟹足腫體質、容易過敏、有接觸性皮膚炎、對金屬或羊腸線過敏、接觸性皮膚炎、糖尿病、長期服用抗凝血藥物等體內容易有出血、傷口不易癒合、心臟病、二期/三期高血壓病人、孕婦、洗腎患者」等，都不建議使用埋線治療。

另外，過去也曾有埋線造成不適的案例。周宗翰坦言，少數人（約千分之四）會對羊腸線產生排斥現象外，一般穴位埋線治療不會引起任何副作用，但若要進行埋線，一定經過專業中醫師評估。

周宗翰提醒，埋線三天內要避免游泳和泡溫泉，以免不乾淨的水，造成埋線傷口感染，埋線後也忌食冰冷辛辣、刺激的食物，而通常埋線後偶而會有局部的酸麻、脹痛，這是穴位受到刺激後的正常反應，會持續2-3天，且依照個人體質及血管走向分布的不同，有時會有局部瘀青的情況，建議局部熱敷，可促進瘀血吸收，數天後就會消除。

▲埋線減肥一定要經過醫師診斷評估。（圖／周宗翰提供）