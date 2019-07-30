擦保養品無法消除肉芽！　6種常見肉芽治療＆預防方式報你知

文／吳孟瑤 圖／pixabay

脖子、眼周的小肉芽，是否讓你覺得很困擾、不太美觀？最近，有保養品主張可以消除肉芽，是真的嗎？對於各種不同的肉芽種類，又都適合嗎？

肉芽到底是什麼？如果你曾仔細觀察過，會發現有的肉芽小小白白的，很像粉刺；有些則是肉色微微凸起；有的不理會也不會自己消失，甚至還愈長愈多。承智皮膚科、邱品齊美之道皮膚科醫師周宛儀表示，肉芽其實是泛指皮膚組織的增生，常見的疾病大致可分為以下6種：

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（肉芽其實泛指皮膚組織的增生，常見可包含息肉、汗管瘤等6種疾病。圖片來源：周宛儀醫師提供，吳孟瑤整理繪製）

周宛儀表示，肉芽的成因大部分與體質有關，其他如老人斑跟皮脂腺的增生，可能還會與日曬有關；息肉與皮膚摩擦有關；扁平疣則與接觸傳染（如共用毛巾）有關。

此外，台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳提醒，有些人會以為「脂肪粒」也是肉芽的一種，但其實脂肪粒是一般美容師的說法，醫學上並沒有這樣的東西和用詞，提醒民眾不要混淆。

保養品真的可以消除肉芽嗎？

周宛儀表示，大部分保養品是作用在角質層或淺層真皮層，太深根本作用不到，但諸如像是息肉、汗管瘤、皮脂腺增生與粟粒腫等，皆是真皮層問題，而老人斑是增厚的表皮，扁平疣則是表皮的病毒感染，其實都「不是」化妝保養品可以解決的問題，多數甚至連外用藥效果都不佳，更何況是保養品，大多還是需要破壞性的治療才能有效。

（大部分保養品是作用在角質層或淺層真皮層，對肉芽的消除沒有太大助益。圖片來源：周宛儀醫師提供，陳羿靜Ellen繪製）

蔡呈芳也說，若是比較表淺、可以看到白頭的粟粒腫（似粉刺），可以直接用針挑掉，但要做好消毒工作；若是比較深層、看不到白頭，卻摸得出硬硬的顆粒，則必須在皮膚產生傷口，例如用雷射打洞或用針在皮膚表面鑽一個小洞，再把它擠出來。

至於汗管瘤，則是更深層的組織，一般也必須雷射處理，因此都不是光靠保養品就可以消除的，提醒民眾不要被廣告誤導。

（肉芽的治療與預防方式。圖片來源：周宛儀醫師提供，吳孟瑤整理繪製）

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