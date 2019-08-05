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眼藥水怎麼點都沒效？　藥師點出「關鍵原因」：順序搞錯了

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▲▼眼藥水,點眼藥,眼藥。（示意圖／達志影像）

▲眼藥水怎麼點都沒效？專家：可能是「順序」搞錯了。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／綜合報導

你也有點點眼藥水症狀沒改善的經驗嗎？可能是點藥的方式搞錯了！藥師表示，如果同時點兩種以上的眼用藥，無法一次吸收完全，建議每種品項至少間隔5分鐘，而點眼藥水或眼藥膏的先後順序，才不會影響吸收效果。

台北市聯合醫院忠孝院區藥劑科吳旻哲藥師在《食品藥物安全週報》提到，眼睛用藥依成分與調劑方式不同，分為溶液劑、懸浮液、凝膠、藥膏等品項，每種使用方式皆有差異。

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使用懸浮液時，要先搖晃藥瓶10下左右，確保眼藥水濃度均勻，點藥時也要將下眼瞼往下拉成袋狀，再依據藥袋上指示的藥水滴數滴入，接著輕閉眼睛，並緩慢轉動眼球，使藥水均勻分布在眼角膜上，此時也可輕輕按壓眼睛內側靠近鼻子的地方，避免藥水從鼻淚管流出，也不宜頻繁眨眼睛或緊閉雙眼，以免擠出藥液影響療效。

點眼藥膏的方式與點眼藥水大致相同，在下眼瞼內，擠入約0.5至1公分長的藥膏，接著需要輕閉眼睛1到3分鐘，緩慢的轉動眼球，但是點藥後會有短暫的視力模糊，在睡前使用較理想。

吳民哲提到，如果同時間點兩種以上的眼用藥，沒有辦法一次吸收完全，而點眼藥水或眼藥膏的先後順序，也會影響到吸收效果。若同時要點兩種以上的眼藥水或眼藥膏，建議每種品項間隔至少5分鐘，先使用藥水、懸浮液、凝膠，最後再使用藥膏。

最後，吳民哲提醒，眼用藥打開後，保存期限為1個月，或該次療程結束即可丟棄，建議可以在瓶身空白處寫上開封日期，若1個月後沒有用完，務必要把眼用藥丟棄，不要再使用。

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