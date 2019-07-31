心跳慢到剩30下！男靠「0.8c.c膠囊版」心臟節律器重拾運動

▲傳統有導線的心臟節律器，裝在胸口鎖骨，運動容易卡卡不舒服。（圖／長安醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

63歲陳先生兩年前頭暈，被診斷出患有「病竇症候群」，意指竇房結機能異常，造成心搏過緩、心律不整的臨床症候群。近來經常會覺得全身無力、頭暈不太舒服，發現心跳慢到每分鐘只有30~40下，考量陳先生喜愛運動，醫師建議以膠囊型「無導線心臟節律器」治療，可大幅減少傷口感染及導線折損老化的問題。

長安醫院心臟血管科醫師高宏門表示，陳先生很喜歡打桌球，常常去跑步，本身很喜歡運動，所以心跳緩慢對他生活造成很大的困擾。雖然有考慮裝心臟節律器，但傳統有導線的心臟節律器，是裝置在胸口鎖骨部分，會有一個3~5公分的傷口，不僅不美感，有異物感；而且對於熱愛運動的他而言，也會覺得卡卡的不太方便。

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高宏門表示，在多方考量下，採取「無導線心臟節律器」，相較於傳統有導線的心臟節律器，它體積很小，只有0.8cc，直徑大約只有2.5公分長，不需要在胸口開刀置放節律器，而是從鼠蹊部股靜脈直接送到右心室，直接植於心臟中，放置時間僅半個小時至一小時，術後隔天即可出院。

▲新一代膠囊型「無導線心臟節律器」體積很小，只有0.8cc。（圖／長安醫院提供）

不僅患者在外觀上看不出來，而且可大幅減少傳統心臟節律器相關的傷口感染及導線折損老化，以及血管產生靜脈血栓等等的危險。使用年限比傳統更長，達12年左右，且不受核磁共振檢查影響。陳姓患者術後至今三個月，日前回診追蹤狀況。

高宏門醫師說，中老年人因為年紀大的關係，心跳會變得緩慢，一旦吃藥無法讓心跳跟正常人一樣，每分鐘達50~60下，患者會出現一些症狀，包括頭暈、全身無力、甚至有人因為心跳慢到昏倒，但要注意並非所有患者皆適用新型「無導線心臟節律器」，需經由醫師專業評估，且目前健保不給付新型「無導線心臟節律器」需要自費治療。