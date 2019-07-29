吃香蕉助眠？醫打臉迷思：恐帶來害處...「這時間點」補充才OK

記者林妤柔／綜合報導

香蕉富含維生素B6、維生素C、鉀、鎂等礦物質，除了刺激腸胃蠕動、幫助減肥外，還有助於睡眠。不過這些觀念都是正確的嗎？就讓東華醫院副院長汪國麟就在《DR.汪怎麼說》為大家破除香蕉迷思，可別因為香蕉的那麼多好處，就無止盡的一直吃。

有些人疑惑，睡前吃香蕉能幫助睡眠嗎？汪國麟表示，香蕉營養豐富，尤其富含色胺酸。色胺酸會形成血清素，而血清素讓人心情愉悅、放鬆、有助睡眠。雖然有些人提倡睡前吃有助睡眠，但其中卻有誤會，因為食物消化需要時間，胃排空約需兩個鐘頭左右，加上腸道吸收，進入血液，再到達大腦，這個過程作用的時間太長，反而無法幫助入睡。

另外也有人想問，睡前吃香蕉不會變胖？汪國麟指出，睡前吃香蕉可能帶來害處，因為睡眠的空腹時間和長時間運動的時間是一樣的，這個時候人體進行脂肪代謝，是消耗身上脂肪的大好時機，但如果吃了碳水化合物，燃燒脂肪的過程就會立刻停止，改而進行碳水化合物的代謝，導致脂肪紋風不動。

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▲香蕉含豐富膳食纖維，能提升飽足感。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

香蕉含很多澱粉，不適合在睡前食用，汪國麟表示，事實上睡前最好不要吃東西，尤其不要吃澱粉類食物，例如麵包、泡麵、餅乾等，否則不要怪小腹一天天隆起，若想吃香蕉，三餐時間都可享用，不必等到睡前。

晨光健康營養專科院長趙函穎在接受《ETtoday健康雲》訪問時建議，在下午3、4點稍有飢餓感時吃香蕉，能避免肚子餓狂嗑雞排、喝珍奶增加熱量又變胖。由於香蕉含有豐富膳食纖維，有助於提升飽足感，「下午3、4點吃最好，這樣到晚上7點吃晚飯前，就不怕因為太餓亂吃而變胖」此外，她還推薦運動前吃香蕉，其富含鉀離子，能預防抽筋，還能避免運動時因低血糖而體力不支。