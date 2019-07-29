影／「館長換血」內幕解析！醫揭「血漿置換術」關鍵狀況

▲館長陳之漢在臉書po出自己躺在病床上做治療的照片。（圖／翻攝館長臉書）



記者趙于婷／台北報導

館長陳之漢在臉書po出自己躺在病床上「換血」的照片，表示自己是三酸甘油脂、膽固醇、血脂等指數都非常不好。對此，醫師解釋，其實該治療真正名稱是「血漿置換術」，以三酸甘油脂過高的狀況下來看，可能是引起急性胰臟發炎，需要緊急降低指數時使用，但也不排除患者個人想做常規治療。

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新光醫院腎臟科主任方昱偉指出，血漿置換術的原理是將患者身體的血引流到機器裡，透過儀器內的人工腎臟過濾膜，把血漿跟血球做分離，分離後，把血漿部分做移除，並將沒有受到血脂干擾的血球流回患者體內，同時換新鮮的血漿置換進去。

方昱偉解釋，臨床上血漿置換術有降低三酸甘油脂的效果，當急性胰臟發炎時，必須緊急降低三酸甘油脂，這時血漿置換術也是最快的方法。但他也坦言，用血漿置換降三酸甘油脂的方式，除了對急性胰臟發炎有用，平時並沒有顯著的效果，因為部分三酸甘油脂過高跟體質和飲食狀況比較有關。

▲醫師解釋，該治療叫做血漿置換術，主要在三酸甘油脂過高引起急性胰臟發炎時使用。

以健保給付規範來看，血漿置換術通常會用在紅斑性狼瘡跟重症肌無力患者等。台北慈濟醫院風濕免疫科陳政宏主任說明，三酸甘油脂通常是用「濾膜式」的血漿置換術，但用在免疫上的是「離心式」，通常是患者因為免疫疾病引起器官衰竭等致命問題時使用，用離心方式把血球與血漿分離，再將裡面會造成發病的激素（刺激性物質）、有毒細胞激素、自體免疫抗體、免疫複合物等完全清除，再將新鮮血清與病人原始血球混和後，回送到病人體內。

方昱偉強調，三酸甘油脂過高還是需要長期控制，目前透析單位並不會把血漿置換用在一般常規性治療，臨床上大多都以藥物或是針劑方式治療。他也透露，如果患者要把血漿置換當作常規性治療，依照耗材和儀器程度，一次費用至少需要3-5萬元，且治療一次須花費2-3小時、持續做5-7天。

方昱偉也特別提到，三酸甘油脂過高和遺傳有關，臨床上也發現，因三酸甘油脂過高引起的第五型血脂異常，算是家族性遺傳最大宗的族群，有相關問題的民眾，平時飲食要少吃油炸、甜食，並做好體重控制，若飲食和體重控制恰當，仍有三酸甘油脂過高的問題，就要考慮可能是家族性遺傳。