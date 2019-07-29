只不過是肩膀痛、背痛？　「痛到冒冷汗」當心可能致命

▲肩頸痛示意圖。（圖／資料照）



文／資深醫藥記者丁彥伶

一位男性就診時主訴前幾天開始覺得左側下巴有點麻，當時以為是牙齒的問題，還吃了止牙痛藥，後來開始覺得左側肩膀、左手臂也都麻麻痛痛的，不曉得是什麼原因才來看診。



台南安南醫院家醫科暨預防醫學科主任，蔡忠紘趕快把他轉到急診處置，還好心肌梗塞及時處理，沒有發生憾事。



為什麼心肌梗塞會先以左側下巴痛、左側麻痛表現？蔡忠紘表示，雖然胸痛是心肌梗塞最常見的症狀，但是有時候「傳導痛」會比心臟本身的本體痛更明顯。



因為人體上傳「內臟痛」和「皮膚感覺痛」的神經有交會處，而且一般的情況下，皮膚痛的感覺，常會比內臟痛更容易上傳到中樞神經，所以有時候內臟痛初期，身體會感覺到是比較表層皮膚處傳來的疼痛。



這種傳導痛；或是輻射痛、轉移痛，讓人難以察覺，因此常在急診或是家醫科門診時發現這種緊急案例。

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▲心肌梗塞示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）





心肌梗塞常見的疼痛感是「被勒緊」的壓迫疼痛。很多病人常形容「像是有人用手捏住心臟，壓迫得無法呼吸」。蔡忠紘提醒，心肌梗塞的疼痛經常會輻射痛到頸部甚至背部，如果發生壓迫痛，而且痛到會冒冷汗，絕對不要拖，很可能是心肌梗塞！

一般只要利用心電圖和心肌酵素檢查就可以找出病因，如果未及時就醫，有半數病人可能在發作後一小時內猝死。



除了心肌梗塞會有轉移痛以外，同樣危險的「主動脈剝離」也常會以轉移痛的形式表現。



主動脈剝離，是動脈的內膜破裂，造成血液從內膜處滲漏，會形成一個血管壁薄而隨時可能破裂的假腔。血管內膜剝離時會產生劇烈的撕裂痛，常會從前胸痛到背部，背痛甚至會比胸痛還痛！所以很容易被患者誤會成背部拉傷。



主動脈剝離的發生原因，是因為無法提供心臟足夠的血液，或發生主動脈破裂，致命風險非常高。

▲喝醉示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



另外還有一個要注意的疼痛，如果在喝了大量的酒、吃了大量食物後劇烈嘔吐後發生劇烈胸痛、肩痛或是上腹痛時，千萬要提高警覺，可能有「食道破裂」的危險！喝酒或是吃得太飽引起的劇烈嘔吐，會因為食道快速上升，在食道內產生極大的壓力，很容易發生食道破裂。

過去曾發生有人喝醉後劇烈嘔吐，大喊疼痛後昏迷，但朋友誤以為是醉倒了沒有注意，結果第二天發現朋友已經死亡。因為食道破裂會引起大出血，如果沒有及時緊急處理，死亡率非常高。



蔡忠紘提醒，無論是哪裡痛，如果疼痛感是會讓人冒冷汗、呼吸困難，而且愈來愈痛的類型，就一定要趕快去掛急診比較保險。

※本文經授權轉自：愛長照只不過是肩膀痛、背痛？ 痛到冒冷汗當心可能致命