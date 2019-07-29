5茶匙烏醋=5克鹽！「健康吃醋」遵守3原則...一天限O杯還要稀釋

▲ 喝好醋也要適量飲用、稀釋，別天天當水飲用。（圖／取自Pixabay）

文／呂嘉薰

養生已經漸漸成為時尚，夏天來了，換種飲料喝、換點料理方式。只是，切勿迷信，坊間流傳吃肉會讓體質變酸，能藉由喝醋來使身體恢復到鹼性狀態，於是有人開始拿醋當水喝。中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚笑說，人體自有機制以維持血液的酸鹼值平衡，不是單靠吃某些食物就能改變。喝醋並不能真的對身體產生鹼性作用，但確實能讓你朝健康的方向改變，值得一試！

喝醋 3 原則

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每種食物的好都是有條件的，過與不及都不行，想喝好醋，還是必須掌握重要 3 原則：

1、空腹不喝醋

不論你的胃腸多強健，都不適合空腹喝醋，免得刺激胃酸分泌過多，反傷害胃壁。應該在餐與餐之間，或飯後 1 小時再喝醋，降低對胃腸的負擔，順便幫助消化。

2、每天最多 1～2 杯稀釋醋

少量吃醋無礙，每天 1~2 杯稀釋醋便可。許多市售果醋或醋飲料，添加了大量的糖去修飾口感或風味，購買時務必注意成分標示，才不會一番養生美意，卻讓自己額外喝下熱量，不利控制體重和健康。

3、注意烏醋中的鈉含量

有些料理如大腸麵線非加一點烏醋或壽司醋不可，但要注意鈉含量，斟酌提味即可。100 克的烏醋含 1500 ∼ 2000 毫克的鈉，5 茶匙烏醋相當於 5 克的鹽，高血壓、腎臟病患都要限量使用，同時，烏醋裡也含較多鉀，不適合腎臟病患。

本文摘自生活i健康今周刊《呷醋》