追求「精準」不必煩惱！選擇「精準」可以美的自然　專業國內外醫師的解答

▲肉毒桿菌素專業級國際講者Dr. Patricia（左）與蔡仁雨皮膚科診所院長蔡仁雨，一同出席精準型肉毒30周年講座。（圖／記者張一中攝，下同）



消費中心／綜合報導

全球使用肉毒桿菌素治療動態紋路的人次逐年增加，現今已成為最普遍常見的醫美療程之一，現在也提倡以「預防保養」的新概念去看待肉毒桿菌素的成效，為目前治療最受歡迎的新趨勢，顛覆以往肉毒桿菌素用來「治療」的傳統印象。肉毒桿菌素專業級國際講者Dr. Patricia認為，精準型肉毒在醫生和患者中如此受歡迎的秘密在於它始終有效，而且產品生產過程非常精確可靠又穩定，「所以對我來說，我的選擇永遠是精準型肉毒。」

▲台北醫學大學萬芳醫院皮膚科副教授蔡仁雨醫生，最推薦消費者使用精準型肉毒桿菌素。

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蔡仁雨皮膚科診所院長蔡仁雨指出，肉毒桿菌素問世至今已有多年歷史，早期剛推出時用於治療肌肉痙攣、斜視症等肌肉「過度收縮」的疾病，後續精準型肉毒正式獲得美國食藥署（FDA）除皺認證，為醫美大門開啟序幕。其在台灣也上市約20年，已是很成熟的技術。目前大部分民眾接受度也很高。

▲蔡仁雨醫生說，由於精準型肉毒桿菌素擴散力相較之下比較低，因此施打時可以讓肉毒桿菌素作用在單一的肌肉上，讓效果比較準確也比較不會影響其它肌肉，同時降低產生併發症或副作用，且持久性能長達4～6個月。

時至今日肉毒桿菌素已廣泛運用於除皺、腋下多汗治療，由於療程簡單，只需中餐後的短短時間，且傷口小、幾乎無復原期，在醫學美容的應用上多有保障。

不過，其實多數人對於自己使用的產品是什麼品牌沒有概念，但產品的選擇和結果息息相關。有些肉毒桿菌素打下去後作用力不集中、擴散範圍比較大，就會影響不需要治療的鄰近肌肉，發生不自然效果，像是打抬頭紋造成壓眉，或是打完魚尾紋變成皮笑肉不笑。

蔡仁雨醫生說，而精準型肉毒擴散力集中，因此施打時可以讓肉毒桿菌素作用在單一的肌肉上，讓效果比較準確同時降低產生併發症或副作用，且持久性能長達4～6個月，因此精準型肉毒才能長年維持市占率第一。

雖然現在市面上有其他肉毒桿菌素選擇，但蔡仁雨醫生則說，通常都是由醫生來為消費者挑選適合的肉毒桿菌素，並解釋不同廠牌的優缺點，通常大部分人聽完都還是會選擇精準型肉毒，而且許多醫生也都較青睞使用。

一般來說，施打精準型肉毒桿菌素的持久性，仍是看施打的部位以及劑量而定。蔡仁雨醫生建議，選擇肉毒桿菌素不能只看價格高低，還是要找合法產品，並找有豐富臨床經驗的醫師施打，最重要的是彼此要有信任，事前做好溝通，才能有保障。

蔡仁雨醫生也提醒說，施打肉毒桿菌素還是要看本身的需求，若自己對臉上的皺紋並不感到介意，那其實也並非一定要跟風，因為這是美觀上的問題，而非是必要的治療行為。至於要如何知道自己適不適合施打，也建議由專業醫生來判定。

▲精準型肉毒30周年。邀請肉毒桿菌素專業級國際講者Dr. Patricia出席。

精準型肉毒問世30年，累積了龐大的臨床文獻資料，不論是施打範圍或是副作用都有經過完整探討，在安全性跟效果效期上都有保障。其中，使用9年以上病患滿意度高達96%，平均感受達到減齡7歲。

「我認為它永遠都會是最受歡迎的治療方法！」肉毒桿菌素專業級國際講者Dr. Patricia認為，肉毒桿菌素是對抗老化最可預測又安全的工具。與其他品牌相比，精準型肉毒擁有最多的研究，和最大規模的臨床試驗成果，效果及安全性佳。而她也建議消費者，最好選擇有經驗豐富和肉毒桿菌素施打證照的醫生，並選擇合法產品，若有任何疑慮也可詢問醫生，做好充分了解。

